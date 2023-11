Éboulis à Ilet à Cordes, la route fermée jusqu’à nouvel ordre

Le SICR (Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion) a pris pour la première fois la décision d’affréter un bateau vers l’Hexagone, avec à son bord des déchets dangereux et non-dangereux. 3.700 tonnes ont été expédiées, avec pour objectif de ne plus voir les capacités de stockage locales être saturées, comme en 2022.