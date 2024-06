[Communiqué] RN1 Saint Paul : Des restrictions de circulation de nuit du 10 au 13 juin

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d’aménagement de mise en 2×3 voies entre Sacré Coeur et Savanna, des restrictions de circulation seront nécessaires les nuits du lundi 10 au jeudi 13 juin inclus, de 20h30 à 5h, comme suit :

– Les nuits des lundi 10 et mardi 11 juin : Dans le sens Nord/Sud, la route sera fermée entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage de l’Etang Saint Paul. Déviation par la bretelle d’insertion de Cambaie et la bretelle de sortie du cinéma Cambaie.

Dans le sens Sud/Nord, la route sera fermée de la bretelle de sortie du CHOR à Cambaie jusqu’à l’échangeur de Sacré Coeur. Déviation par la RN7 Axe Mixte.

– Les nuits des mercredi 12 et jeudi 13 juin : Dans le sens Nord/Sud, la route sera fermée entre l’échangeur de Sacré Coeur et celui de Savanna. Déviation par la RN7 Axe Mixte, la RD2 et la RD4.

Dans le sens Sud/Nord, la route sera fermée de la bretelle de sortie du CHOR à Cambaie jusqu’à l’échangeur de Sacré Coeur. Déviation par la RN7 Axe Mixte.