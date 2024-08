[Communiqué] Bombardement d’une école en Palestine : L’horreur à son comble, l’impératif d’un cessez-le-feu immédiat

Communiqué du PLR : Nous exprimons notre plus vive indignation et condamnons fermement le récent bombardement d’une école en Palestine, qui a entraîné la mort tragique de plusieurs civils innocents, dont des enfants. Cet acte odieux, survenu dans un contexte déjà marqué par des violences incessantes, constitue une violation grave des droits humains et du […]

Communiqué du PLR :

Nous exprimons notre plus vive indignation et condamnons fermement le récent bombardement d’une école en Palestine, qui a entraîné la mort tragique de plusieurs civils innocents, dont des enfants. Cet acte odieux, survenu dans un contexte déjà marqué par des violences incessantes, constitue une violation grave des droits humains et du droit international humanitaire.

La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à ces crimes de guerre perpétrés contre la population palestinienne. Les attaques ciblant les infrastructures civiles, en particulier les écoles, sont non seulement inacceptables mais également contraires aux Conventions de Genève, qui protègent les civils et les enfants en temps de conflit.

Ce bombardement survient dans un contexte où les conditions de vie en Palestine se détériorent chaque jour, avec des violations systématiques des droits humains et une impunité persistante pour les auteurs de ces crimes. Les responsables de cette attaque doivent être traduits en justice.

Nous exhortons la communauté internationale, les Nations Unies, et toutes les organisations de défense des droits humains à prendre des mesures immédiates pour protéger les civils palestiniens. Il est impératif que les droits des enfants à l’éducation, à la sécurité et à la vie soient respectés et protégés en toutes circonstances. Les conditions sanitaires actuelles à Gaza méritent une réaction et une mobilisation sans précédent.

Il est temps que les leaders mondiaux agissent de manière décisive pour mettre fin à la colonisation, à l’occupation, au blocus, et à toutes formes d’agressions contre le peuple palestinien.

Le PLR rappelle de façon constante l’importance de trouver une solution pacifique et durable qui respecte les droits de tous les peuples de la région à vivre en paix et en sécurité. Et cela passe nécessairement par une solution à deux États et un cessez-le-feu immédiat.