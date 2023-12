Affaire Depardieu : Une actrice affirme l’avoir vu « la main dans la culotte d’une figurante »

L’actrice Vahina Giocante a partagé sur ses réseaux sociaux un souvenir d’une scène qu’elle dit avoir vécue lors d’un tournage avec Gérard Depardieu. Dans un post sur Facebook, elle rapporte avoir vu l’acteur, déjà sous le coup de trois plaintes pour agression sexuelle et viol, en train d’avoir des gestes déplacés envers une figurante lors d’une prise de vue. Elle affirme que l’acteur avait mis « la main dans la culotte » de cette figurante.

Elle décrit la scène en mentionnant que cette femme avait le visage rouge de honte, tentant de protéger son intimité face aux gestes intrusifs de l’acteur, mais se sentant incapable de se défendre de peur de perturber le déroulement de la scène.

Vahina Giocante dénonce également le comportement de l’acteur envers les personnes vulnérables. Elle le compare ainsi à un enfant plus fort dans une cour de récréation, cherchant à tester les limites en harcelant ceux qui sont plus fragiles. Vahina Giocante affirme avoir échappé aux mains baladeuses du monstre sacré du cinéma français grâce à l’intervention de son ex-beau-père, un ami de Gérard Depardieu.

L’acteur de 75 ans est tombé de son piédestal suite à la diffusion de vidéos où on le voit proférer des propos misogynes et à connotation sexuelle. Cette controverse a suscité des réactions divergentes, allant jusqu’aux plus hautes sphères de l’État puisque le président Emmanuel Macron a pris la défense de l’acteur qui « rend fière la France ». Cela a provoqué l’indignation des féministes ainsi que de nombreuses personnalités, dont son prédécesseur François Hollande, qui ont tenu à saluer le « courage des victimes ».

Le post de Vahina Giocante :