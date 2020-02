Rubrique sponsorisée Visite ministérielle et recentralisation du RSA : Un acte historique pour La Réunion

« C’est un moment historique » a déclaré le Président du Département Cyrille Melchior lors de la visite de la Secrétaire d’Etat, Christelle Dubos, dans les locaux de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à Sainte-Marie. Dix mois après l’annonce faite par la Ministre des Outre-mer, Annick Girardin, la représentante du gouvernement a pris acte, devant tous les partenaires sociaux, de la recentralisation par l’Etat de la gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA).



Au 31 décembre 2019, ce sont 100 000 Réunionnais qui bénéficiaient du RSA pour un montant de 637 millions d’euros. Depuis une dizaine d’année c’est le Département qui s’était vu octroyé par l’Etat, la gestion du RSA. Désormais, la Collectivité ne financera plus le reste à charge qui s’élevait à plus de 135 millions. Une compensation qui n’a pas été sans conséquence pour le Département qui avait sollicité à plusieurs reprises des dotations exceptionnelles pour pouvoir équilibrer son budget. Ce qui fait dire au Président du Département Cyrille Melchior à la ministre, « vous sauvez le Département de La Réunion », une déclaration forte à la hauteur du sentiment de satisfaction de l’assemblée départementale. « Nous pouvons désormais nous consacrer pleinement à notre mission social et retrouver une solidarité à la hauteur de la situation hors norme de La Réunion », a encore précisé Cyrille Melchior.



Le Conseil Départemental reste donc le chef de file des politiques d’insertion. La recentralisation du RSA lui permettra de renforcer son offre d’accompagnement et d’insertion, en lien avec les autres partenaires du service public de l’insertion, notamment le Pôle Emploi et les Missions Locales.

Une insertion durable pour les bénéficiaires du RSA

Lutte contre l’illettrisme, la pauvreté, l’échec scolaire ou encore pérenniser l’emploi pour les bénéficiaires du RSA, autant d’actions qui permettront d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les familles Réunionnaises. Pour Christelle Dubos, la secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, « l’Etat ne pouvait qu’être aux côtés du Département dans un enjeu aussi majeur. Le Conseil Départemental faisait déjà de belles choses en matière d’insertion, nous continuerons donc à nous engager dans cette politique d’accompagnement social comme voulue par l’Etat dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté». Les administrateurs de la CAF saluent l’excellent esprit dans lequel les travaux ont été menés avec l’Etat et le Département. La CAF est désormais l’interlocuteur unique des bénéficiaires du RSA pour l’accès à la prestation et la révision éventuelle de leurs droits.



30 agents ont été recrutés par la Caisse d’Allocations Familiales pour assurer cette nouvelle mission. Certains agents du Département ont rejoint cette nouvelle cellule. Le Département et la CAF continueront à travailler en étroite collaboration pour permettre aux bénéficiaires du RSA de s'inscrire dans la voie d'une insertion durable.

Le recentralisation du RSA, c’est quoi ? Les nouveaux demandeurs effectuent leur demande par téléprocédure ou par rendez-vous. Les actuels bénéficiaires continuent à réaliser tous les trois mois leur déclaration trimestrielle de RSA sur le site caf.fr pour le paiement de la prestation et à informer la CAF de tous les changements de situation.



En bref, depuis le 1er janvier 2020, l'Etat a repris la gestion et le financement du RSA. Les compétences d'instruction, d'attribution et d'orientation, sont transférées à la CAF de La Réunion qui agit pour le compte de l'Etat. Cette dépense auparavant supportée par le Conseil Départemental est transférée à l'Etat. Désormais, le Conseil Départemental pourra se consacrer à mettre en place de nouveaux dispositifs d'insertion sociale et professionnelle pour une meilleure orientation des bénéficiaires du RSA.





