[VIDÉO] Transport : Alternéo passe aux cartes et tickets sans contact

"Un nouvel outil moderne", s’est réjoui ce mercredi Michel Fontaine, président de la CIVIS et maire de St-Pierre. L’intercommunalité et son mandataire, le groupement Cinéo qui a remporté le marché des transports en août dernier , ont présenté officiellement le Pass’nGo , leur nouveau dispositif de billetterie sans contact valable sur l’ensemble du réseau Alternéo.Les tickets papiers et cartes d’abonnement laisseront progressivement place dès janvier 2018 à la carte et au ticket Pass’nGo à validation électronique. "Pour nos 25 000 clients réguliers, la carte rechargeable avec tous les titres de la gamme tarifaire, et pour les clients occasionnels, le nouveau ticket sous forme de carte rechargeable également mais pendant une durée limitée", explique Gaëlle Roger, responsable du service marketing de la SEMITTEL. La grille tarifaire, elle, ne change pas. A terme, l’achat et la recharge pourront se faire par internet via une e-boutique.