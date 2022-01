A la Une . Thierry Robert fait un pas de plus vers la candidature aux législatives

Sur une rampe de lancement depuis la création de son mouvement le PACTE*, Thierry Robert fait un pas de plus vers une candidature pour sa circonscription abandonnée bien malgré lui en 2018. Par LG - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 09:24





Sans faire mystère de ses intentions, l'ancien maire de Saint-Leu, député, vice-président du TCO et du conseil départemental, évoque comme perspective l'élection législative.



En se mettant en retrait de ses activités médiatiques, il se prémunit de tout mélange des genres qui lui serait préjudiciable dans le cadre d'un éventuel recours d'un concurrent. Même s'il affirme que sa décision d'être candidat n'est pas encore arrêtée, il préfère donc être prudent.



"Il n'y a rien, au moment où je parle, qui est arrêté. Je ne veux faire prendre aucun risque à la radio ni à moi-même (...) car on va attaquer Freedom. Je veux me mettre provisoirement en retrait de la radio pour qu'on ne puisse rien me reprocher", a-t-il annoncé aux auditeurs.



Thierry Robert a été député de la 7e circonscription de 2012 à 2018, année qui a marqué le début de sa traversée du désert. Il est démis de son mandat de député le 6 juillet 2018 par le Conseil constitutionnel pour manquement à ses obligations fiscales.



Le 6 juillet 2021, l'homme politique redevenait éligible. L'inéligibilité de Thierry Robert prend fin, le député destitué dit "avoir mûri"

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.





