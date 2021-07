A la Une .. L'inéligibilité de Thierry Robert prend fin, le député destitué dit "avoir mûri"

Alors que sa peine d'inéligibilité vient tout juste de prendre fin, Thierry Robert s'est dit "responsable et apaisé". Par N.P - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 08:29





L'homme d'affaires avait par la suite essayé de se présenter aux Municipales de Saint-Leu, intentant un recours devant le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat, en vain. La période d'inéligibilité de Thierry Robert est désormais terminée. "Après 3 ans d'inéligibilité INJUSTE, j'ai mûri! Responsable et apaisé, mais déterminé à construire le meilleur", a commenté le député destitué sur sa page Facebook ce mardi matin.Pour mémoire, le Conseil constitutionnel l'avait sanctionné le 6 juillet 2018 pour manquement à ses obligations fiscales. "Il résulte de l'instruction que M. ROBERT, qui n'a pas contesté les attestations qui lui ont été notifiées par l'administration fiscale, n'avait pas, à la date du 29 janvier 2018, acquitté ses impôts, ni constitué des garanties suffisantes, ni conclu un accord contraignant en vue de payer ses impôts", indiquaient notamment les Sages pour justifier leur décision.Si l'élu réunionnais avait partiellement régularisé sa situation fiscale avant l'échéance du délai qui lui était laissé, et en totalité postérieurement à ce délai, le Conseil d'Etat avait considéré que "compte tenu de l'importance des sommes dues et de l'ancienneté de sa dette fiscale", il y avait lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat. Thierry Robert était d'ailleurs le seul des 577 députés à ne pas avoir pas obtenu d'"attestation de conformité fiscale".L'homme d'affaires avait par la suite essayé de se présenter aux Municipales de Saint-Leu, intentant un recours devant le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat, en vain.