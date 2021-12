Permanences de l’ADIL du CAUE le lundi 13 décembre 2021

ADIL L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de La Réunion a pour mission d’assurer un conseil sur toute question portant sur le logement.



Les spécialistes de l’ADIL vous recevront sur rendez-vous au service urbanisme de la mairie de Saint-Leu en matinée le lundi 13 décembre 2021.



Contactez préalablement d’ADIL au 0262 41 14 24 pour convenir d’un rendez-vous.

CAUE Vous avez un projet de construction, de rénovation, d’extension… Prenez rendez-vous avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). Ils vous reçoivent à la Mairie de Saint-Leu.



Une permanences se tiendra en matinée le lundi 13 décembre 2021 sur rendez-vous.



Les architectes conseillers du CAUE sont là pour vous accompagner dans votre projet, vous guider, vous renseigner gratuitement. Ils vous apporteront des conseils et des informations.



Pour tous renseignements et rendez-vous 0262 21 60 86.