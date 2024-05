Brocante de Saint-Leu le dimanche 12 mai 2024

Rejoignez la GRANDE brocante des vacances à #SaintLeu. Une des plus belles brocantes de l’île.

Avis aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires ! La brocante de Saint-Leu, LE rendez-vous incontournable pour dénicher des trésors cachés et faire de bonnes trouvailles.

Si vous avez des objets à vendre, ne cherchez pas plus loin ! L’emplacement pour les brocanteurs est de 13€. Les emplacements seront attribués selon l’ordre d’arrivée, sauf pour nos restaurateurs professionnels qui ont la possibilité de réserver à l’avance.

Plus d’infos et inscription au 0693 81 00 04 ou sur la page Facebook de Leu Souffleur : https://www.facebook.com/leusouffleur974/