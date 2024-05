Leu Tempo Festival, édition 2024 !

Leu Tempo Festival est devenu au fil du temps, un rendez-vous incontournable, pour les Saint-Leusiens mais aussi pour les Réunionnais. Il rassemblera à partir de ce mercredi 8 Mai et jusqu’au samedi 11 mai les artistes, de La Réunion et d’ailleurs.

Ce matin, la Ville de Saint-Leu et le Séchoir ont présenté, aux côtés du Territoire de l’Ouest et du Département, l’édition 2024 du festival saint-leusien.

D’emblée, le Maire, Bruno Domen a souligné que ce festival était le résultat d’un travail de longue haleine, une longue préparation et la mobilisation de l’ensemble des forces vives : « la Ville déploie des moyens importants. L’effort est croissant, l’énergie sans commune mesure. Pour que vive ce festival, Leu Tempo, le Séchoir, la culture pour tous ! »

Les travaux d’assainissement en centre-ville arrivent à terme et grâce à la coopération de l’intercommunalité, c’est le retour de la Fèt dann somin et de la grande parade, le samedi 11 mai ! La fête se poursuivra dans tout le centre-ville de Saint-Leu, dans le parc du 20 décembre et bien sûr, sur le Parvis de la Mairie avec un plateau musical inédit et totalement gratuit… une soirée intitulée ONE LOVE KABAR. Au programme : 4h de concert, 3h de live, des dizaines de musiciens et de chanteurs aux couleurs maloya, reggae et musique urbaine.

Pour ce 11 mai, date anniversaire de la disparition de la légende du reggae Bob Marley, le groupe Yango Roots et une pléiade d’artistes péi rendront un hommage RÉUNIONNAIS au REEGAE. Le public est prévenu : émotions garanties pour ce spectacle inédit !

Enfin, la soirée se clôturera en beauté avec la musique urbaine de Mc Box, Vj Awax, St Unit et Sayven.

Durant ces 4 jours de festival, la Ville vivra au rythme du spectacle vivant avec du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique. La création locale est à l’honneur tout comme les associations, présentes sur la scène Amatéranlèr et dans la grande parade.

En cette période de vacances scolaires, les marmailles exposent à l’école maternelle du centre, devenue « l’Arrosoir » des jeunes pousses le temps du festival.

D’ores et déjà, la Ville de Saint-Leu remercie l’ensemble des partenaires et forces vives engagés aux côtés du Séchoir pour l’édition 2024 du Leu Tempo Festival, un temps fort pour Saint-Leu, pour la population, pour les artistes, pour les commerçants.

Quelques informations pratiques à retenir :



Du mercredi 8 mai au samedi 11 mai, la rue de la compagnie des Indes sera fermée à la circulation et interdite au stationnement, chaque jour, à partir de 14h.

Pour la Fèt dan somin, le samedi 11 mai, la circulation et le stationnement seront interdits sur la RN1 A, avenue principale, entre le rond-point nord et la boulangerie Chong, à compter de 18h. La circulation se fera alors en sens unique sur la rue de la Compagnie des Indes et sur la Rue Haute.

Durant tout le festival, le TO et Kar’ouest renforcent leurs lignes et pour la Fèt dann somin, des navettes gratuites seront mises en place depuis le parking Kélonia et celui de la Pointe au sel vers la Ravine.

Pour le bien de tous, nous lançons un appel au civisme à l’ensemble des festivaliers durant ces quatre jours de fête. Respectons l’environnement, les riverains ou encore, les aires de stationnement.

Bon festival à tous et rendez-vous à Saint-Leu du 8 au 11 mai !