Masques moisis: L’ARS demande finalement aux pharmacies de ne pas les distribuer

Dépassée par les évènements, l’Agence Régionale de Santé demande aujourd’hui aux pharmacies de ne pas distribuer les masques moisis aux professionnels de santé libéraux."Plusieurs d'entre-vous nous ont alertés sur l'état dégradé d'une partie des masques FFP2 qui vous ont été livrés hier pour remise aux professionnels libéraux. En conséquence, il vous est demandé de cesser la distribution de masques FFP2, qui peuvent être jetés dans le circuit habituel des ordures", peut-on lire sur la notice d'information délivrée par l'ARS aux pharmaciens.La même ARS qui avait pourtant assuré dans une notice qui accompagnant la livraison de ces masques, que leur validité avait été vérifiée par la pharmacie du CHU.Cette vérification a-t-elle vraiment eu lieu ?Qui plus est, les masques FFP2 ne sont pas les seuls moisis, certains FFP1 le sont également comme nous le révélions hier: une grande partie des masques étaient couverts de tâches brunes et sentaient mauvais lorsqu’ils ont été livrés aux pharmacies de l’île.Certaines d’entre-elles avaient dores et déjà refusé de les remettre aux soignants, craignant pour leur santé.Il est également demandé aux professionnels libéraux "de ne pas faire usage de ces masques", de s’en débarrasser et de revenir vers les pharmacie "pour récupérer des masques de substitution".Un stock national est en cours d’arrivage à La Réunion et devrait être livré aux pharmacies dès demain selon l’ARS, qui annonce clairement la couleur:"Il ne sera pas possible de substituer en même quantité les masques FFP2 pour chacun des professionnels concernés. La substitution se fera pour moitié par des masques chirurgicaux et pour moitié par des masques FFP2."