Les présidents des CCI d'Outre-mer accompagnés du Président de CCI France reçus par la Ministre des Outre-mer

Au cours des échanges ont été abordées plusieurs problématiques :



- La réforme du réseau consulaire et son impact pour les CCI d'Outre-mer,



- L'impact de la Loi « pour La Liberté de choisir son avenir professionnel » en particulier en matière d'apprentissage et des risques importants pour les CFA d'outre-mer.

La Ministre envisage la réalisation d'audits des CFA (Centre de formation des apprentis) afin d'accompagner au mieux ces derniers dans leur adaptation au nouveau contexte du financement de la formation professionnelle. Elle sera par ailleurs attentive au contenu de l'ordonnance prévue pour les outre-mer.



- La mise en place des greffes privés outre-mer.

A cette occasion la Ministre a annoncé un alignement de leurs tarifs sur ceux de métropole.



- Les délais de paiement outre-mer et la question de l'octroi de mer sur le e-commerce pour lequel une attention particulière sera portée, notamment en matière de distorsion de concurrence.



Enfin, Le Président Ibrahim PATEL a également profité de cet échange pour remettre à Mme la Ministre une motion établie par les transporteurs de canne, suite à la rencontre qui s'est tenue à la CCI de La Réunion le 6 juillet dernier. A cette occasion Madame la Ministre tient à les rassurer sur les intentions du gouvernement sur la question des 28 millions d'aide à la filière canne.



