Social Le SDUCDR-FSU dépose un préavis de grève illimitée

Le SDUCDR-FSU de la fédération FSU (signataire du dialogue social), syndicat représentatif au Département, a déposé un préavis de grève illimitée à compter du 15 septembre. Les revendications ont été détaillées dans un courrier transmis au président du Département, au préfet et à la rectrice. Le voici : Par N.P - Publié le Mercredi 8 Septembre 2021 à 10:40

Depuis 2015, le SDUCDR-FSU de la fédération FSU (signataire du dialogue social), syndicat représentatif au département et des responsables successifs du collège Elie Wiesel du Chaudron ont attiré l’attention sur les dysfonctionnements, attitudes et comportements de l’adjointe-gestionnaire.



Depuis son affectation, les agents subissent des humiliations, manipulations et un mal-être permanent qui se répercutent sur leur état de santé.



Cette situation qui perdure met à mal la sérénité de l’établissement et influe sur l’ensemble de la communauté éducative.



En concertation avec les personnels ATTEE, nous déposons un préavis de grève illimité à compter du mercredi 15 septembre 2021 pour ces motifs suivants :



- La souffrance et les conditions de travail des collègues, dont un personnel porteur de handicap,

- Les attitudes et les comportements de l’adjoint gestionnaire

- La lenteur et l’absence de décision suite à ces états de faits



Les rassemblements quotidiens sont prévus devant l’établissement.



Notre organisation syndicale reste disponible pour une rencontre avec les partenaires concernés (le rectorat, le département et la cheffe d’établissement) afin de trouver une solution dans l’intérêt de tous.



Le Secrétaire départemental

Léandre BILLAUD