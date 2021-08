Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Inauguration de l'Aire de jeux de Bras de Pontho





Cette réhabilitation a pour objectif de redynamiser le quartier de Bras de Pontho et d'offrir aux Tamponnais et Tamponnaises un lieu de loisirs sécurisé destiné aux enfants et adultes.



Ce bel espace en plein air permet l'accueil de 102 joueurs.



Ce projet d'une durée de 6 mois, a été concrétisé grâce au travail des entreprises Ludicité, Soltech et Sulo, pour un coût total des travaux de 237 140 €



Au total, 12 jeux multifonctions ont été installés. Ils sont adaptés aux enfants de différents âges à partir de 1 an (sous la responsabilité d'adultes) : 1 jeu de combinaison imposante,

1 jeu à rotation,

1 jeu à ressort,

1 jeu à thème,

1 balançoire,

1 jeu à bascule,

1 tyrolienne pour des joueurs. Un équipement de 5 jeux sportifs dédiés aux adultes et aux jeunes de plus de 14 ans a également été prévu : 1 banc à abdominaux,

1 presse pour les pectoraux,

1 banc de développé couché,

1 poulie,

1 extenseur de cuisses. Cet aménagement ludique situé à proximité de l'école Primaire de Bras de Pontho a conquis parents et enfants qui se sont appropriés ce terrain de jeux dès son ouverture.



