Emmanuel Macron s'entretient avec les élus des DOM ce jeudi

Le président de la République poursuit une vaste phase d'échanges avec les élus locaux. A l'image des différentes mesures préconisées depuis le début de la crise du coronavirus qui ont jusque-là laissé une marge de manoeuvres aux préfets, cette même logique "régionalisée" sera poursuivie lors du déconfinement.



Ce mercredi, Emmanuel Macron s'est ainsi entretenu en audioconférence avec les présidents des collectivités de l'océan Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). "On peut faire des territoires ultramarins des territoires pilotes en matière de déconfinement", leur a-t-il assuré, en même temps qu'il leur promettait un "accompagnement économique" et des "mesures de transition et de résistance".



Depuis l'Elysée ce jeudi 30 avril, le chef de l'Etat reconduira une séance de travail avec cette fois-ci les présidents des assemblées et des associations des maires de l'océan Indien (La Réunion, Mayotte) et de l'océan Atlantique (Antilles, Guyane).