Du lycée Leconte de Lisle au Parlement européen

Les élections européennes viennent de livrer leur verdict, avec l’élection, sur des listes nationales, ce qui est significatif du choix des responsables de ces listes, de deux réunionnais, Younous Omarjee pour la France Insoumise (LFI) et Stéphane Bijoux pour la République en Marche (LREM).



Il existe, au-delà des divergences politiques, un point commun de cursus entre ces deux militants; ils ont été élèves au lycée Leconte de Lisle et ont obtenu leur bac dans la série économique et sociale (baccalauréat B à l’époque), à un an d’intervalle (1987,1988)…



Félicitations donc pour ces deux brillants représentants du système scolaire réunionnais.