Communiqué CRIJ : Un live pour répondre aux questions des jeunes sur le service civique

Une vidéo en direct sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions des jeunes sur le Service Civique, c’est ce que proposera le Pôle de coordination du Service Civique La Réunion. Le premier rendez-vous est fixé le mercredi 26 octobre de 17h à 18h en direct sur les réseaux sociaux. Par N.P - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 09:59





Le Service Civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) qui le souhaitent, de s’engager sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général : Culture, sport, solidarité, environnement … Les missions de Service Civique couvrent des domaines prioritaires pour la Nation et pour l’ensemble de la société.



Selon le dernier rapport d’activité de l’Agence du Service Civique, en 2021, le dispositif a accueilli près de 145 000 volontaires. À La Réunion, ce sont près de 2541 volontaires qui ont pu réaliser une mission d’intérêt général au sein de structures agréées.

En réponse à l’intérêt croissant des jeunes pour le dispositif du Service Civique, le Pôle de coordination du Service Civique La Réunion organise un live afin de leur fournir toutes les informations utiles et opérationnelles nécessaires à une démarche d’engagement.

Cette émission se fera de façon dématérialisée et accessible à distance, car elle sera transmise en direct sur les réseaux sociaux. Dans un format décalé et décontracté, l’équipe du Pôle de coordination du Service Civique échangera sur toutes les interrogations et projets des jeunes, le mercredi 26 octobre de 17h à 18h.



Infos pratiques : Le Pôle de coordination a été créé par un consortium de 4 associations : Unis Cité Réunion, La Ligue de l'Enseignement - Fédération de La Réunion, CRIJ Réunion et le CRAJEP Réunion. Ce projet, soutenu par la DRAJES et la Préfecture de La Réunion, a pour objectif de favoriser l'accès au Service Civique, dispositif d'engagement citoyen. L’émission live sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux des différentes structures composant le Pôle de coordination du Service Civique. L’émission restera toujours accessible sur les réseaux sociaux et disponible au visionnage même après diffusion. Le Pôle de coordination reste joignable par téléphone, mail ou Messenger pour répondre à l’ensemble des questions.

