A la Une . Alcoolisé et drogué, il vole des letchis et mord un gendarme jusqu’au sang

Ce lundi comparaissait au tribunal de Champ Fleuri en comparution immédiate un jeune homme âgé de 20 ans pour vol de letchis au sein d’une crèche située à Bras-Canot ainsi que pour des violences sur les forces de l’ordre. Par Esther Louise - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 18:12

Originaire de Mayotte, l’homme est arrivée à La Réunion lorsqu’il avait 15 ans. Mis à la rue par son père depuis ses 16 ans, il vit aujourd’hui essentiellement de vols. Ne présentant aucun casier judiciaire à ce jour, le vingtenaire est pourtant connu de la justice pour des faits de vols similaires, notamment de denrées alimentaires et d’appareils électroniques.



Les faits se déroulent en milieu d’après-midi, après avoir consommé deux bouteilles de rhum et s’être drogué au tabac chimique, le prévenu décide de s’introduire dans une crèche afin de cueillir des letchis dans le but de les revendre.

Interpellé par les gendarmes, ce dernier se rebelle : Il insulte, crie, s’agite. « Ce n’était pas des letchis appartenant aux gens, les gendarmes m’ont pris de force, c’est eux qui ont commencé. Moi j’ai juste voulu me défendre », dit-il en tentant de se justifier, en vain.



Les gendarmes présents ce jour-là soulignent, lors de l’audience, que les yeux du mis en cause « brillaient » et qu’il « sentait l’alcool ».



« Il a résisté avec violence à son interpellation. Il n’arrêtait pas d’employer des injures et lorsque j’ai voulu lui mettre un masque car il ne cessait de postillonner, il m’a mordu jusqu’au sang et a, au passage, mangé le masque », indique le gendarme ayant subi l’agression physique.



« Il était vraiment intenable même si nous étions quatre gendarmes. Il était encore plus agité arrivé à l’hôpital », explique l’un des militaires.



« Il a dû se créer une vie où il devait survivre »



L’homme ayant également refusé de se soumettre à l’éthylomètre avait annoncé lors de sa garde à vue qu’il souhaiterait présenter ses excuses aux gendarmes présents lors des faits. Il n’a pas tenu parole.



Le procureur prend la parole : « C’est un individu virulent qui a eu un comportement odieux envers les

forces de l’ordre. Il devrait être condamné pour 10 mois de prison là où il pourra être sevré et faire un

pas contre ses addictions. Si on le laisse sortir, il recommencera. Ce qu’il vous dit là, c’est n’importe

quoi »



La défense plaide à son tour : « De par ses 20 ans, ce dossier est regrettable certes, mais il est important de souligner le fait que Monsieur vit à la rue depuis qu’il a 16 ans. L’alcoolisme est une maladie et il a commencé à boire a à peine 13 ans. Sa vie est marquée par l’alcool. Il n’a plus aucune famille et a sombré dans le tabac chimique. Il est livré à lui-même et il a dû se créer une vie où il devait survivre. »



Le tribunal a condamné le voleur à 6 mois de prison ferme et à une incarcération immédiate.