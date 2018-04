Communiqué "Action logement" en permanence au CRIJ pour informer les jeunes sur les aides au logement Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Réunion annonce son partenariat avec Action Logement en accueillant des permanences d’information une fois tous les deux mois, à compter du mercredi 18 avril, de 14h à 16h. Les jeunes de moins de 30 ans ainsi que les salariés de tout âge sont invités à venir se renseigner au CRIJ sur les services de financement et d’accompagnement à la recherche de logement proposés. Voici le communiqué :

Afin de faciliter l'accès au logement pour favoriser l’insertion socio-professionnelle et l’emploi, le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Réunion s’allie avec Action Logement, acteur de référence du logement social en France, en accueillant des intervenants dans ses locaux, en plein centre-ville à Saint-Denis. Le CRIJ Réunion vise à rendre plus accessible l’information concernant l’accompagnement et les dispositifs de financement proposés par Action Logement à destination des jeunes de moins de 30 ans ainsi que des salariés de tout âge.



Le groupe Action Logement, présent à La Réunion depuis 2017, propose des services et des aides financières visant à faciliter l’accès au logement et donc à l’emploi, tels que l’accompagnement dans la recherche de logement, le financement de la caution et du loyer et la présentation de garant. Plus en détail, Action Logement propose le financement de la caution à taux 0% et la présentation de garant à destination des jeunes de moins de 30 ans, le financement du loyer jusqu’à 100€/mois à destination des jeunes en contrat en alternance dans une entreprise de plus de 10 salariés, l’accompagnement dans la recherche de logement à destination des salariés ou jeunes en contrat en alternance. En 2016, 1 318 aides et services ont été attribués par Action Logement au bénéfice du public de La Réunion et 323 ménages ont été logés.



Infos pratiques :

Dates des permanences 2018 d’Action Logement au CRIJ Réunion, 28 rue Jean Chatel à Saint-Denis, de 14h à 16h :

Le mercredi 18 avril ;

Le mercredi 20 juin ;

Le jeudi 16 août ;

Le mercredi 17 octobre.





