871.200 habitants au 1er janvier 2021 à La Réunion

Au 1er janvier 2021, 871 157 personnes vivent à La Réunion, soit 1,4 % de la population française (hors Mayotte) (encadré). Ce sont ainsi 20 400 personnes de plus qu’en 2015 qui habitent sur l’île.

Entre 2015 et 2021, la population réunionnaise augmente de 0,4 % en moyenne par an, soit 3 400 habitants de plus par an. Elle croît à un rythme légèrement supérieur à celui de la France métropolitaine (+0,3 %). Cependant, sa croissance est moindre qu’entre 2010 et 2015 (+0,7 % en moyenne par an).

Sur la période 2015-2021, hors Mayotte, la Guyane est la région française à la croissance démographique la plus forte (+1,6 % en moyenne par an). Dans cinq régions métropolitaines – en Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Occitanie et Corse -, la population croît à un rythme supérieur à celui de La Réunion. Seules deux régions perdent des habitants : la Martinique (-0,9 % par an) et la Guadeloupe (-0,6 %).

La croissance démographique portée par le solde naturel

À La Réunion, le solde naturel porte la croissance démographique, même s’il se tasse depuis quelques années sous l’effet du vieillissement de la population. L’excédent des naissances sur les décès conduit à une hausse de la population de 8 700 habitants par an en moyenne entre 2015 et 2021 (+1 % par an).