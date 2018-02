2018 : Année Leconte de Lisle pour le Département de La Réunion

L'année Leconte de Lisle se veut être une année pour découvrir la poésie de l'auteur, la re-découvrir, la partager, pour qu'elle soit lue, apprise, déclamée, dans les classes, dans les médias, sur scène... C'est ainsi que sur les murs des équipements culturels, à la Villa du Département, aux Arrondissements des quatre coins de l'île..., une bâche sera installée reprenant des vers du poète ; ces derniers seront modifiés tous les mois pour que les Réunionnais s'approprient l'univers de l'Académicien. Cette année, verra également l'édition de deux livrets de poésie illustrés ; l'un pour les élèves de CM1 et CM2 sur la thématique du bestiaire et l'autre à l'intention des classes de 6ème à la 3èmesur les paysages et la nature.



C'est sur le site de l'Académie de La Réunion que les demandes d'ouvrages devront se faire. D'autres actions sont programmées et ce, toute l'année avec un point d'orgue en décembre à Saint-Paul, lieu de naissance du poète.



Connaître une œuvre, c'est la connaître de mieux en mieux, c'est apprendre à l'aimer. C'est pourquoi le Département initiera ou accompagnera des projets très différents (colloque, exposition, éditions, récitals, concerts...) impliquant des savoirs et des talents tout aussi diversifiés (chercheurs, comédiens, auteurs, enseignants, animateurs...) et mobilisant des supports et des formes des plus classiques aux plus contemporaines : " Notre vœu est que le premier réseau de partenaires qui est déjà engagé à nos côtés dans l'aventure s'élargisse et s'enrichisse, afin que dans toute l'île puissent être entendus les vers éternels du poète", a souligné la Vice-présidente.

Ce mardi après-midi, Béatrice Sigismeau, vice-présidente déléguée à la Culture, a présenté le programme mis en place par la Collectivité dans le cadre de l'Année Leconte de Lisle, une année dédiée à l'un des plus illustres poètes que notre île ait enfantés."Charles-Marie Leconte de Lisle fait incontestablement partie de notre patrimoine culturel. Il appartient également au patrimoine littéraire du monde. Ce que nous voudrions en 2018, c'est que les Réunionnais aient plusieurs occasions de se laisser toucher par ses mots. Aussi, nous avons pris l'initiative d'organiser cette Année Leconte de Lisle, dont le lancement sera assuré par la Bibliothèque départementale qui conserve le patrimoine imprimé de La Réunion", a indiqué Béatrice Sigismeau.Le programme n'est pas totalement figé mais le Département souhaitait présenter les premiers actes concrets de cette commémoration en ce mois de février avec un colloque les 8 et 9 février consacré à l'école Parnassienne par l'Association des Amis d'Auguste Lacaussade et une exposition visible prochainement à la Bibliothèque départementale qui donnera à voir un panorama des œuvres de Leconte de Lisle dans les collections patrimoniales des établissements culturels de la Collectivité. Le public découvrira des ouvrages, des éditions originales écrits par Leconte de Lisle ou écrits sur Leconte de Lisle.Les programmes de l'Année Leconte de Lisle et du colloque sont à retrouver sur le site cg974.fr