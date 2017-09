Une caravane contre la baisse des contrats aidés

Mail Communiqué Une caravane contre la baisse des contrats aidés

Les emplois verts se sentent trahis par le gouvernement !

Déjà bouillonnante depuis juillet dernier, notre colère est montée d’un cran, jeudi 14 septembre 2017, après la rencontre de la délégation de la PAEV974 avec l’équipe préfectorale. En effet, aucune réponse concrète n’a été obtenue, alors que tous les emplois verts réunis avaient espéré avoir des réponses à leurs nombreuses interrogations concernant la baisse des contrats aidés.



Aussi, les emplois verts en colère, organiseront le vendredi 22 septembre 2017 dès 7H30 "La caravane des Résolus" à travers les communes de l’Ile, pour protester contre la baisse drastique des contrats aidés et réclamer le maintien de l’enveloppe pour les emplois verts à minima égale à celui de 2016, soit 1200 contrats aidés pour poursuivre les chantiers déjà engagés jusqu’au 31 décembre 2017.



Ponctuée par des haltes devant les sous-préfectures d’arrondissement et devant quelques mairies, la caravane sensibilisera la population à la gravité de la situation.



Le monde des emplois verts n’étant pas le seul à subir les agressions et le mépris du gouvernement. Précaires, chômeurs, intermittents, salariés et retraités, sont traités aujourd’hui avec un cynisme sans égal. Aussi nous appelons tous les citoyens solidaires à venir se joindre à la caravane des résolus.



Une Rozamèr devenue l’emblème des emplois verts en colère mais résolus, sera plantée devant chaque mairie. Une initiative symbolique, pour protester contre la baisse des contrats aidés annoncée par le gouvernement.



Nous n’avons pas l’intention de céder au gouvernement qui est totalement déconnecté du terrain et de l’humain.



La PAEV074 veut donner un coup de projecteur supplémentaire sur la cause qui l’anime. Elle adressera donc par mail, à tous les maires et parlementaire de La Réunion, une attestation de protestation.



Elle mettra en place d’autres actions pour manifester l’obstination des emplois verts, pour partager, pour débattre et pour résister !



LES ASSOCIATIONS DANS LE FLOU



La diminution de contrats aidés est une véritable catastrophe. Les associations n’ont aucune visibilité. Sans les contrats aidés, les structures sont clairement menacées. Depuis le gel du 9 août dernier, aucune reconduction de chantier n’a été mise en œuvre.

Au lieu d'apaiser les tensions, le gouvernement attise la colère et ne fait

aucune proposition.



LES CONTRATS AIDES MOINS COUTEUX QUE LES EMPLOIS CICE



Un contrat aidé coûte 10 000 euros par an à l’Etat. Un emploi sauvé ou créé par le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), coûte 200 000 euros par an. 3 milliards contre les 24 milliards du CICE... Le gouvernement ne va pas supprimer le CICE, qui va à 50% aux multinationales...



Ce gel des contrats aidés, c’est pour faire des économies à la noix... Le gouvernement tape encore sur les plus fragiles et protège une fois de plus les riches.



La PAEV974 lance donc au gouvernement un appel à la raison et à la responsabilité. Nous avons donc décidé d’agir, en appelant à un défilé citoyen dont le thème est : "La caravane des résolus".



LA CARAVANE DE VENDREDI



Vendredi 22 septembre 2017, sous l’impulsion de la PAEV974, une caravane partira de Saint-Benoît à 08h00 pour se rendre à Saint-Denis, devant l'hôtel du gouvernement. Déjà bouillonnante depuis juillet dernier, notre colère est montée d’un cran, jeudi 14 septembre 2017, après la rencontre de la délégation de la PAEV974 avec l’équipe préfectorale. En effet, aucune réponse concrète n’a été obtenue, alors que tous les emplois verts réunis avaient espéré avoir des réponses à leurs nombreuses interrogations concernant la baisse des contrats aidés.Aussi, les emplois verts en colère, organiseront le vendredi 22 septembre 2017 dès 7H30 "La caravane des Résolus" à travers les communes de l’Ile, pour protester contre la baisse drastique des contrats aidés et réclamer le maintien de l’enveloppe pour les emplois verts à minima égale à celui de 2016, soit 1200 contrats aidés pour poursuivre les chantiers déjà engagés jusqu’au 31 décembre 2017.Ponctuée par des haltes devant les sous-préfectures d’arrondissement et devant quelques mairies, la caravane sensibilisera la population à la gravité de la situation.Le monde des emplois verts n’étant pas le seul à subir les agressions et le mépris du gouvernement. Précaires, chômeurs, intermittents, salariés et retraités, sont traités aujourd’hui avec un cynisme sans égal. Aussi nous appelons tous les citoyens solidaires à venir se joindre à la caravane des résolus.Une Rozamèr devenue l’emblème des emplois verts en colère mais résolus, sera plantée devant chaque mairie. Une initiative symbolique, pour protester contre la baisse des contrats aidés annoncée par le gouvernement.Nous n’avons pas l’intention de céder au gouvernement qui est totalement déconnecté du terrain et de l’humain.La PAEV074 veut donner un coup de projecteur supplémentaire sur la cause qui l’anime. Elle adressera donc par mail, à tous les maires et parlementaire de La Réunion, une attestation de protestation.Elle mettra en place d’autres actions pour manifester l’obstination des emplois verts, pour partager, pour débattre et pour résister !La diminution de contrats aidés est une véritable catastrophe. Les associations n’ont aucune visibilité. Sans les contrats aidés, les structures sont clairement menacées. Depuis le gel du 9 août dernier, aucune reconduction de chantier n’a été mise en œuvre.Au lieu d'apaiser les tensions, le gouvernement attise la colère et ne faitaucune proposition.Un contrat aidé coûte 10 000 euros par an à l’Etat. Un emploi sauvé ou créé par le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), coûte 200 000 euros par an. 3 milliards contre les 24 milliards du CICE... Le gouvernement ne va pas supprimer le CICE, qui va à 50% aux multinationales...Ce gel des contrats aidés, c’est pour faire des économies à la noix... Le gouvernement tape encore sur les plus fragiles et protège une fois de plus les riches.La PAEV974 lance donc au gouvernement un appel à la raison et à la responsabilité. Nous avons donc décidé d’agir, en appelant à un défilé citoyen dont le thème est : "La caravane des résolus".Vendredi 22 septembre 2017, sous l’impulsion de la PAEV974, une caravane partira de Saint-Benoît à 08h00 pour se rendre à Saint-Denis, devant l'hôtel du gouvernement. Zinfos974 Lu 73 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Ouragan Irma et Maria: 15 agents d’EDF à la Réunion partent renforcer les équipes d’urgence aux Antilles Saint-Benoît: Un livre pour féliciter les élèves