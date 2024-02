Voiture électrique : Audrey Bélim réclame le leasing social pour les Réunionnais

Communiqué :

Monsieur le Ministre,

Le lancement du dispositif de leasing social des véhicules électriques a connu un important succès avec plus de 50 000 demandes : cela montre la volonté des Français de contribuer concrètement à la transition écologique de notre pays. Vous avez toutefois annoncé mettre fin au dispositif jusqu’à une nouvelle campagne en 2025.

Or, à La Réunion, les spécificités de notre territoire n’ont pas été prises en compte par votre ministère avant le lancement du dispositif. La Réunion ne compte pas de concessionnaires automobiles mais des importateurs. Les branches réunionnaises groupes automobiles dépendent par ailleurs souvent de leurs marques au niveau africain ou mondial et non de la branche française

(Renault Monde plutôt que Renault France par exemple).

Suite à un important travail des acteurs du secteur, le dispositif s’apprêtait à être lancé cette semaine à la Réunion. Il n’a malheureusement pas pu être proposé aux Réunionnais en raison de la clôture prématurée de la campagne 2024. C’est pour nous une vive déception.

Cette décision est en effet extrêmement regrettable pour notre territoire isolé et dont l’importation de carburant émet d’autant plus de carbone. La transition écologique est un impératif à La Réunion mais la voiture reste malheureusement indispensable pour l’immense majorité des Réunionnais. C’est pourquoi le leasing social est une mesure pertinente, particulièrement quand on le

met en perspective du niveau de revenus à La Réunion (36% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté selon l’INSEE).

Au-delà, ce dispositif n’a pas été conçu en tenant compte des spécificités des Outre-mer : l’absence de réflexe Outre-mer est ici particulièrement dommageable pour les Réunionnais qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs concitoyens de l’Hexagone alors qu’ils sont eux aussi citoyens français résidant dans un département français. Il s’agit d’un cas manifeste d’inégalité.

Je vous demande ainsi d’exonérer La Réunion de cette suspension et de permettre aux Réunionnais éligibles de souscrire au leasing social comme les habitants des autres départements ont pu le faire.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre,

l’expression de ma haute considération.

Audrey Bélim