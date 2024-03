Vigilance vents forts dans le Sud et le Sud-Est de La Réunion à partir de 11h ce samedi

Une vigilance vents forts dans le Sud et le Sud-Est de La Réunion entrera en vigueur samedi en fin de matinée à partir de 11h et au moins jusqu'à 16h.

Météo France annonce une vigilance jaune vents forts dans les zones Sud et Sud-Est de La Réunion à partir de 11 heures ce samedi. Des rafales de plus de 70 km/h devraient balayer une moitié Sud de l’île.

Les communes concernées sont Saint-Pierre, Le Tampon, L’Entre-Deux, Saint-Louis, Cilaos, L’Etang-Salé, Les Avirons, la Petite-Île, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

Dans ses prévisions, Météo France annonce un alizé qui « décoiffe » sur le littoral avec des pointes de 70/80 km/h, voire 85 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Pierre, et 60 à 70 km/h sur la partie nord de l’île (où le vent soufflera aussi en hauteur, par exemple à La Montagne). On notera quelques rafales aussi dans les Plaines.