St-Denis : Des riverains critiquent l’élagage de nuit du banian du front de mer

Un utilisateur du réseau Linkedin s’était en effet interrogé « sur le sens des mots responsabilité, proximité, paisibilité, tranquillité », de la part de l’intercommunalité. Il déplore en effet « des nuisances sonores en continu avec des tronçonneuses », le tout « sans prévenir les résidents de proximité ».

En réponse à son post, il ajoute : « Je remercie du fond du cœur tous les contributeurs qui ont soutenu, commenté ce post, montrant par là-même notre désapprobation la plus totale à cette forme de maltraitance subie par l’usage assourdissant d’une multitude de tronçonneuses en série pour élaguer notre banian sacré, qui aurait pu être fait de jour, puisque la circulation a chuté avec les vacances… »

Un autre utilisateur soulève quant à lui la logique de cet élagage de nuit, afin dit-il « d’éviter de trop perturber les déplacements en journée et limiter le plus possible les situations à risques », tout en insistant sur la nécessité des décideurs « de prévenir les riverains du dérangement ».