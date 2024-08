Saint-Paul : Un dépôt logistique marron pour des poids lourds à foison

Depuis quelques mois, une entreprise de transport s’est installée aux abords du CHOR, pour le plus grand déplaisir des riverains. La mairie confirme n’avoir donné aucune autorisation à la société et a signalé cette situation à l’ARS et à la DEAL.

La petite impasse qui longe la quatre-voies juste après le radar fixe de Cambaie témoigne de l’important trafic auquel elle est soumise depuis 2023. Le ballet des camions l’a laissée dans un piteux état, pouvant même décourager certains automobilistes de l’emprunter de peur d’abimer leur voiture. Car depuis 2023, une société de transport s’est installée sur une parcelle, à seulement un jet de pierre du CHOR. Juste à côté, une entreprise de vente de voiture a également élu domicile, stockant sur un parking des véhicules sous douane.

Désormais, les poids lourds font des allers et venus, chargeant et déchargeant des conteneurs pour le plus grand déplaisir des riverains. Sur place, on assure faire le maximum pour limiter les nuisances. La société n’est que locatrice du terrain et on admet du bout des lèvres que son activité peut gêner. “On a placé les conteneurs pour limiter les poussières, et on a aménagé une voie annexe pour ne plus utiliser l’impasse. On a reçu l’autorisation de la mairie pour ça ! [la commune de Saint-Paul dément, ndlr]”, tente Gilles, le gérant du site, bien embêté de constater que son entreprise est au centre des attentions du quartier.

Un cas symbole de la tension sur le foncier

Obligée de s’installer ici l’année dernière, cette entreprise de l’Est avait absolument besoin d’un dépôt dans l’Ouest, pour être à proximité du Port et de ses clients. “On était à Cambaie avant, mais on a été obligés de déménager à cause du projet de l’Ecocité. C’est devenu très difficile de trouver des terrains, et même nos concurrents sont impactés par le manque de foncier. Si on doit aussi partir de là, je ne sais pas comment on va faire”, poursuit Gilles. “Tout le monde râle contre les camions, mais sans nous les rayons seraient vides. On a besoin de travailler et ça devient de plus en plus compliqué”, s’agace un salarié entendant la conversation.

Plusieurs riverains ont alerté les pouvoirs publics sur ce nouveau voisin, et le dépôt a effectivement reçu la visite d’un équipage de la police municipale saint-pauloise. “On m’a dit qu’ils étaient venus car on est sur une nappe phréatique”, poursuit l’entrepreneur. En effet, le propriétaire de la parcelle a entrepris des travaux de terrassement à proximité immédiate de la zone de protection du forage Oméga. De plus, le PLU validé par la commune interdit formellement ce genre d’activité dans le secteur.

“Aucune autorisation d’urbanisme n’a été autorisée”

De son côté, la ville reconnaît avoir pris connaissance de ce dossier. Après vérification, la collectivité confirme qu’aucune “autorisation d’urbanisme n’a été autorisée par le service Application du Droit des Sols de la Ville de Saint-Paul pour une telle activité. Il fait l’objet d’un contentieux. Un signalement a en effet été envoyé à l’ARS et à la DEAL, le terrain étant situé dans un périmètre de forage”.

Pour la ville, la société est donc dans l’illégalité et devra quitter son site actuel. L’entreprise familiale, qui compte 80 salariés, devra trouver un autre lieu pour stocker ses conteneurs. “Par ailleurs, le service Application du Droit des Sols de la Ville de Saint-Paul a également envoyé un courrier au propriétaire afin de l’enjoindre à cesser tous travaux de terrassement”, conclut la ville de Saint-Paul. Les riverains seront sans doute soulagés de voir la mairie se ranger derrière eux, la quiétude que connaissait le quartier pourrait revenir.