Saint-Paul : Les Fêtes de Juillet commencent ce lundi !

Pas de célébration de la fête nationale sans les Fêtes de juillet à Saint-Paul ! Exceptionnellement à cause des élections législatives, elles débuteront ce lundi et jusqu’au 14 juillet. Un feu d’artifice sur le front de mer viendra clore les festivités.

La période est attendu avec impatience par les commerçants du centre-ville et par les forains de l’île. Les Fêtes de juillet auront bien lieu cette année, avec en prime le retour du bal populaire sur le front de mer. Annulé depuis le Covid, ce bal était un haut lieu de la culture populaire réunionnaise, nombreux étant ceux qui y ont rencontré leur conjoint·e. Le nombre de forains est aussi revu à la hausse, avec près de 500 permis d’occupation délivrés, contre 470 l’année dernière. Un tronçon 1,5 km sera aussi rendu piéton pour faciliter la déambulation des clients.

“Elles devaient débuter ce vendredi, mais à cause des élections, nous avons préféré reporter à ce lundi. C’est un moment important, car il s’agit de la seule braderie au début de ces vacances scolaires. En plus, cette année, nous fêtons les 60 ans des Fêtes, qui ont débuté en 1964. En moyenne, ce sont 200 000 personnes qui sont accueillies en centre-ville, et près de 100 000 à Expobat. Les retombées sont significatives pour la ville”, explique Emmanuel Séraphin, le maire de Saint-Paul.

“Chaque jour, ce sont près de 1000 personnes qui travaillent dans les commerces du centre-ville”

Après une longue période de vache maigre, les commerces du centre-ville semblent avoir repris des couleurs. “Il y a près de 250 boutiques, soit 250 TPE. Cela dire aussi que chaque jour, ce sont près de 1000 personnes qui travaillent dans les commerces du centre-ville. Cela permet de faire vivre beaucoup de familles”, souligne Zakaria Cadjee, vice-président de l’association des commerçants du centre-ville. Un avis que partage l’autre vice-président, Samir Bsili. “C’est une période essentielle pour nous. Pour certains commerçants, c’est même la seconde période de l’année derrière Noël. C’est bien la preuve du dynamisme du centre-ville de Saint-Paul”.

Chaque jour, des animations sont prévues, avec notamment une soirée gratuite le 9 juillet, jour du bal des séniors. Entre séga, dancehall, afrobeat et zouk, tous les styles de musique vont être mis à l’honneur pour ravir tout le monde. Les visiteurs sont ainsi invités à visiter la longère Sudel-Fuma pour découvrir une exposition retraçant l’histoire de ces Fêtes de juillet. Des équipes de la ville tenteront aussi de recueillir les témoignages des habitants sur leurs souvenirs de ces célébrations.

Comme pour le Grand Boucan, Kar’Ouest va proposer aux voyageurs un service renforcé. Les lignes 60-61-74-78 se verront attribuer des bus de 30/40 places contre neuf actuellement.