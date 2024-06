Saint-Paul : Le conseil municipal valide la nouvelle mairie et la rénovation de l’hôtel de ville

Avec une opposition municipale clairsemée, les 31 affaires à l’ordre du jour de ce conseil municipal auraient dû être tranchées relativement rapidement. C’était sans compter sur Alain Bénard, qui a profité de chaque affaire pour tancer l’équipe dirigeante de la ville, au point que l’agacement va s’entendre sur les bancs de la majorité municipale.

Malgré ses interruptions, le conseil municipal a réussi à valider le déblocage d’une première tranche de 70.000 euros sur les 198.000 euros prévus, pour financer l’organisation du “Club 2024” de ces Jeux olympiques. Cette “fan zone” qui ne dit pas son nom sera située au complexe sportif du centre-ville et proposera des animations autour du sport, ainsi que de nombreuses places assises pour regarder le spectacle. “Exceptionnellement, la diffusion commencera à 15h pour les épreuves de surf, afin de pouvoir encourager Johanne Defay”, précise Patrick Legros, conseiller municipal délégué au développement du sport et des équipements sportifs.

L’extension de l’école maternelle Sarda Garrigua a également été actée, avec l’achat par la mairie, via son droit de préemption, d’une parcelle adjacente. La future augmentation des élèves justifie ces travaux pour la majorité. Coût de l’achat : 232.000 euros.

Plus de 6000 m² pour la nouvelle mairie

C’était dans les cartons depuis quelques années, c’est désormais acté. La ville rachète les anciens locaux de l’hôpital Gabriel Martin pour y construire la future mairie de la commune. En tout, deux parcelles, une de 3275 m² et une autre de 2769 m², vont être vendues à la ville pour 2,2 millions d’euros. “Les services de la ville sont éparpillés sur une vingtaine de sites dans tout le centre-ville. Cela veut dire vingt abonnements à l’eau et à l’électricité, sans parler de la perte en efficacité quand tout le monde est à l’autre bout de la ville. Notre objectif est de ramener tous ces services dans un seul endroit, et pouvoir ainsi libérer des espaces sur le front de mer pour continuer son développement”, explique Emmanuel Séraphin.

“Je déplore qu’on soit encore dans une logique de centralisation. On est encore dans la logique d’une grosse mairie centrale”, conteste Alain Bénard. “Nous avons une 15 sites dans les différents bassins de vie pour maintenir le lien avec les habitants. Il ne s’agit pas de fermer des mairies annexes, mais de ramener des services qui sont éloignés les uns des autres. Nous sommes encore en train d’évaluer les besoins de chaque service pour pouvoir ensuite les répartir dans les espaces que nous avons, mais cela va encore prendre du temps”, précise le maire de Saint-Paul. Difficile encore d’établir un calendrier concernant la livraison de ce bâtiment. “On sera sans doute dans un chantier qui se terminera après l’horizon de 2026, donc après la fin de cette mandature”, ajoute l’édile.

Enfin, c’est aussi l’actuel hôtel de ville qui va subir un lifting prochainement. Les travaux de remise en état devraient coûter près de 2,3 millions et permettraient au bâtiment de retrouver son éclat d’antan. Climatisation, création d’un espace d’attente, remise en état de la salle des mariages et du conseil municipal…, la réhabilitation promet d’être d’ampleur. “Ce sont des travaux délicats, surtout dans des bâtiments historiques comme celui-ci”, précise Emmanuel Séraphin. Là encore, pas de calendrier précis a été avancé.