ECO Impact et l’association RUNway, en partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères, organisent en septembre à Paris et en novembre à La Réunion, un événement dédié à la mode durable et responsable pour célébrer le 60ème anniversaire des relations franco-chinoises, mettant en lumière les savoir-faire textiles des deux pays et favorisant les collaborations éthiques et durables.