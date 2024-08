Nouvelles réactions au décès d’Idriss Rangassamy

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion :

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, salue la mémoire d’Idriss Rangassamy, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale 974. Le préfet salue un homme de convictions et de dialogue, un partenaire loyal de l’administration, avec qui la confiance et l’échange étaient toujours de mise.

Entouré de la communauté des forces de sécurité intérieure à La Réunion, Jérôme Filippini présente à son épouse et à sa famille ses plus sincères condoléances.

Mickael Sihou, conseiller régional :

« C’est avec une peine immense que j’ai appris le décès de mon très cher ami Idriss Rangassamy, Secrétaire départemental Alliance Police Nationale 974. Mes pensées vont à son épouse, à son fils, à ses proches et à ses collègues, à qui je présente mes sincères condoléances.

Emporté par cette maladie contre laquelle tu luttais depuis des mois avec un courage immense, tu laisses derrière toi un exemple de détermination et de dévouement à travers ton engagement pour bâtir l’avenir de notre île pour les générations à venir.

Idriss était un homme de cœur et de conviction, dont l’engagement contre les injustices restera gravé dans la mémoire de La Réunion. Il a été un pilier du parti politique issu de la société civile, Endemik, que nous avons fondé ensemble, avec qui nous avons partagé de nombreuses luttes politiques et associatives. Son héritage continuera de vivre à travers nous, et nous porterons fièrement le slogan qu’il a imaginé pour Endemik : « Nou lé unik, nou lé tipik, nou lé endemik. »

C’est avec fierté que nous continuerons à construire, pierre après pierre, ce que nous avons commencé ensemble. Au revoir, mon très cher ami ! »

Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie :

« C’est avec émotion et tristesse que j’ai appris le décès d’Idriss Rangassamy, secrétaire départemental du syndicat « Alliance Police ». Je salue la vie d’engagement et de combat de ce résident de Sainte-Marie, avec qui j’ai souvent échangé. C’est un homme de valeurs qui nous quitte, emporté bien trop tôt par une maladie terrible.

Au nom de l’ensemble de mon conseil municipal, je m’associe à la douleur de sa famille et de ses proches et leur adresse toutes mes condoléances, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la police nationale et des agents réunionnais, qui perdent un camarade et un collègue irremplaçable. »