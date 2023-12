Météo : L’atmosphère reste chaude et instable

Situation générale

Vent de secteur Nord dominant dans une atmosphère toujours chaude et instable.

Prévisions pour le jeudi 21 décembre

La matinée s’annonce plutôt sèche et relativement agréable côté ciel dans une ambiance encore chaude et lourde aujourd’hui. Néanmoins, les développements nuageux s’installent le long des pentes avant la mi-journée et sont annonciateurs de bonnes averses l’après-midi. En effet, dès le début d’après-midi, elles affectent les hauts du Nord et de l’Est pour commencer et s’intensifient au fil des heures notamment côté Volcan et hauts de Sainte-Rose où de bons cumuls sont attendus. Dans une moindre mesure, des averses sont également prévues dans les hauts du Sud avec des débordements en direction du littoral Sud et Sud-Est. Les littoraux Nord et Ouest semblent être à l’abri d’éventuelles précipitations et bénéficient de belles éclaircies dans l’après-midi.

Les températures maximales atteignent 30 à 32°C sur le littoral, 19 à 21°C au Volcan et au Maïdo, 25 à 27°C dans les cirques.

Le vent tourne au secteur Nord-Ouest en étant faible avec des brises majoritaires sur le Sud du département.

La mer est peu agitée à agitée. Pas de houle significative dans l’ensemble.