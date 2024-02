Les crimes et délits en hausse en 2023, les homicides passent la barre symbolique des 1000 victimes

Les chiffres de la délinquance pour l’année 2023 sont connus, comme indique le bilan du service statistique du ministère de l’Intérieur (SSMSI) à travers une publication du mercredi 31 janvier 2024. On note que la majorité des crimes et délits ont augmenté par rapport à l’an passé, mais que la hausse ralentit par rapport à 2022. Cette augmentation concerne en particulier les coups et blessures volontaires (+7 %), les viols et tentatives de viols (+10 %).

Concernant les homicides, la barre symbolique des 1.000 victimes a été franchie (1.010, +5 %) quand les tentatives d’homicides sont en très forte hausse (4.055, +13 %). On note également une hausse continue depuis 2020. Les violences sexuelles sont aussi en augmentation (+8 %), et ce, depuis 2018. Selon le SSMSI, cette augmentation s’explique par une propension plus forte des victimes à déposer plainte, faisant notamment suite à l’affaire Weinstein fin 2017 ainsi qu’au mouvement #metoo qui a entrainé une libération de la parole.

Les destructions et dégradations volontaires (+3 %), subissent leur plus forte hausse enregistrée depuis 2018. L’explosion de ces infractions trouve son explication par la semaine d’émeutes urbaines (+140 % entre le 27 juin et le 3 juillet) qui a suivi la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre lors d’une intervention pour refus d’obtempérer. Le bilan note que les cambriolages continuent d’augmenter (+3 %), tout comme les escroqueries (+7 %), les vols de véhicules (+5 %) et les vols avec armes (+2 %).

Au rayon des baisses, on retrouve les vols et les violences dans les transports en commun (en moyenne -10 %) alors que les violences sexuelles dans les transports progressent (+4 %). Les vols violents sans armes (-8 %) et les vols sans violences contre les personnes (-3 %) sont également en baisse. Les étrangers, qui représentent 8 % de la population résidant en France, apparaissent minoritaires dans le total des mis en cause (17 %). Pour autant, ils représentent une part notable dans les cambriolages (38 %) et vols dans les voitures (40 %). Selon le SSMSI, ces faits sont en lien avec l’existence de filières spécialisées de criminalité organisée.

Dans les collectivités d’Outre-mer, le bilan fait état de plus d’homicides et de vols à main armée. Le nombre d’homicides ne cesse de croître, plus que dans l’Hexagone. La Guyane compte ainsi 20,6 homicides pour 100.000 habitants en 2023, contre 1,5, en moyenne, dans toute la France. En Guadeloupe, le taux d’homicide pour 100.000 habitants atteint 9,4 en 2023, en hausse de 33,3 % par rapport à l’année précédente. La Martinique a enregistré 25 homicides en 2023, deuxième année la plus meurtrière en cinq ans. Un chiffre stable par rapport à 2022, année durant laquelle 26 meurtres ont été perpétrés.