« Le saviez-vous ? » : région « au vent » et région « sous le vent »

Après vous avoir parlé des régimes de brise à La Réunion, dans notre article d'hier, on va cette fois vous expliquer simplement les expressions, maintes fois entendues, "région au vent" et "région sous le vent" 😉

La position de notre île dans le sud de océan indien nous expose, la majeure partie de l’année, à un vent dominant de secteur Est nommé l’alizé. En fonction de la saison, l’orientation et la vigueur de ce dernier varie sensiblement.

Pendant l’hiver, l’alizé est souvent assez fort à fort (parfois jusqu’à 90/100 km/h en rafale) avec une orientation variant entre le secteur sud-est et le secteur est.

En été, au contraire, il se fait souvent plus discret et son orientation varie alors du secteur est au secteur nord-est.

De la sorte, tout à fait naturellement, la façade orientale de notre île est donc la première exposée à l’influence de l’alizé.

Cette situation est d’autant plus renforcée que le relief remarquable de notre île (massif du Piton des Neiges et massif du Piton de La Fournaise) vient constituer une sorte de muraille/barrage de la progression de l’alizé en direction de l’ouest.

Tel un galet au milieu de la rivière que l’eau essaie de contourner pour poursuivre sa route, La Réunion est un gros « caillou » au milieu de l’océan indien que le vent essaie, lui aussi, de contourner pour poursuivre sa route.

Dans le schéma ci-dessous, nous avons la configuration de l’écoulement du vent lors d’un alizé venant du secteur est-sud-est.

Zone A : L’alizé vient littéralement buter sur les pentes du Piton de La Fournaise. Le vent subit alors un « forçage » pour contourner le relief. En zone A, le vent est alors faible.

Zone B : En cherchant à contourner le relief, le vent subit une accélération de part et d’autre de l’île. L’alizé souffle alors plus fort entre St Joseph et St Pierre mais aussi entre St André et St Denis.

Zone C : Protégée par le relief, toute la zone ouest allant de La Possession à L’Etang Salé/St Louis est alors « déventée ». Elle ne subit pas l’alizé et ne connait alors qu’un régime de brise.

NB : En fonction de l’évolution de l’orientation du vent, les zones exposées et les zones protégées vont quelque peu être modifiées.

Ainsi, de manière générale, avec un alizé orienté globalement au secteur Est, on admet géographiquement la notion de région « au vent » et de région « sous le vent » comme ci-dessous.

A noter que cette exposition à l’alizé et l’influence du relief joue également un rôle majeur dans la répartition des pluies sur l’île et sur les microclimats. Mais, nous en parlerons dans un article ultérieur 😎

A SAVOIR

➡️ Les expressions « au vent » et « sous le vent » sont un héritage maritime, assez logique quand on connait l’histoire de notre territoire. Être au vent d’un objet ou d’un bateau signifie qu’il est du côté d’où souffle le vent. A l’inverse être sous le vent, veut dire qu’il est du côté opposé à celui d’où souffle le vent.

D’ailleurs, l’usage de ces expressions en terme de géographie n’est pas exclusivement réservé à notre île. Elles sont également utilisées aux Antilles pour La Martinique et la Guadeloupe, elles aussi exposées à l’alizé et avec un relief marqué.