Le point sur les transports scolaires

Suite au passage du cyclone Belal et les dégâts occasionnés sur les voiries et différents réseaux, un travail important de remise en état a été engagé pour permettre le transport des élèves depuis ce jour de rentrée. Et la quasi totalité des circuits de ramassage scolaire sont, aujourd’hui, opérationnels. Seuls, sur les secteurs suivant, les transports scolaires de la CINOR resteront perturbés, le mardi 23 janvier :



Sur la Commune de Saint-Denis

Secteur du Brûlé : Desserte en transport scolaire jusqu’à l’école du Brûlé (Village).

Secteur de Saint-Bernard : pas de desserte de transport scolaire entre la Croix Jubilé et la Léproserie le point de démarrage des services de transport scolaire sera situé à l’arrêt Grande Chaloupe.

Sur la commune de Sainte-Marie

Route de l’Espérance : les circuits seront assurés dès cet après-midi mardi 23 janvier jusqu’à l’arrêt Ravine rose.

Chemin Lagrange : le transport scolaire sera assuré jusqu’au lotissement « Colombo ». Les élèves de la rue Hubert Grondin ont la possibilité de rejoindre l’arrêt Colombo (chemin Lagrange) ou Cannelle (Piton Cailloux).

Sur la Commune de Sainte-Suzanne :

Les services de transport scolaire sont assurés normalement.

La situation pouvant évoluer dans les prochains jours, les prochains communiqués feront état des changements, notamment si les voies seront à nouveau circulables en toute sécurité.