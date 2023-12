Le KUB accueille le Symposium International sur les Biotechnologies

Le GIP-CYROI et ses partenaires organisent le premier Symposium International sur les Biotechnologies, à la Réunion et dans l’Océan Indien.

Ces rencontres internationales qui se déroulent du 13 au 16 Décembre 2023 au KUB, au CYROI et au Village by CA de Saint-Denis, ont pour objectif de réunir les différents acteurs de l’innovation et de la recherche en biotechnologie autour de thématiques comme :

La transformation des fruits de la recherche en valeur ajoutée pour le territoire

Le développement des entreprises innovantes en biotechnologie

La transformation et la valorisation des principes actifs issus des ressources végétales

Ce symposium est accessible gratuitement sur réservation, dans un nombre de places limitées.

Plus d’information et inscription sur le site web du symposium : https://biotechoi23.sciencesconf.org

