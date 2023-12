Installation d‘une pompe neuve au SEVI grâce aux fonds européens (FEDER)

En cette fin d’année, le stade en eaux vives intercommunale de Sainte Suzanne a été subventionné à hauteur de 283 000 € par les fonds européens, pour l’acquisition d’une pompe neuve de 2m3/s et l’ aménagement de deux entrepôts de stockage de matériels.

Cette nouvelle pompe vise à fiabiliser la station de pompage du SEVI et d’assurer un débit modulable (2, 4, 6, 8, 10 ou 12 m3/s) et elle est adaptable en temps réel en fonction du niveau de pratique des usagers, en particulier pour les scolaires en initiation ou en perfectionnement.

Pour les travaux d’aménagement de deux entrepôts, ils augmenteront de 30% la capacité de stockage sur site des embarcations et autres matériels nautiques permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des usagers, en particulier des publics scolaires, en cohérence avec le développement et la diversification des activités en eaux vives et en eaux calmes.