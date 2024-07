Groupes parlementaires : Quel parti a le plus de poids à l’Assemblée nationale ?

La XVIIè législature a été installée ce jeudi à l’Assemblée nationale après les élections législatives anticipées de 2024. Les députés doivent d’abord choisir s’ils siègent dans un groupe parlementaire ou de façon indépendante. 11 groupes différents ont été créés, un record dans la Ve république. Ces choix permettent de déterminer la puissance de chaque camp politique.

Le RN est le groupe qui compte de loin le plus grand nombre de députés : 123. Il devance Ensemble (99), LFI (72) et les socialistes (66).

Mais si l’on réfléchit en terme de bloc, et c’est ce qui compte pour voter des lois, le bloc NFP est le plus fourni (193) devant le bloc Macroniste (166) et celui d’extrême-droite (139).

À noter cependant que le camp présidentiel a obtenu le soutien de la droite républicaine jeudi pour faire élire Yaël Braun-Pivet. Si cette nouvelle alliance se confirme, c’est le bloc Macroniste qui obtient la majorité relative à l’Assemblée nationale avec 213 députés.

À gauche

La France Insoumise – Nouveau Front Populaire : 72 élus (dont 2 Réunionnais : Perceval Gaillard et Jean-Hugues Ratenon)

Socialistes et apparentés : 66 élus (dont 1 Réunionnais : Philippe Naillet)

Écologiste et social : 38 élus

Gauche Démocrate et Républicaine : 17 élus (dont 3 Réunionnais : Emeline K/Bidi, Karine Lebon, Frédéric Maillot)

[Bloc NFP : 193 élus]

Au centre

Ensemble pour la République : 99 élus

Les Démocrates : 36 élus

Horizons & Indépendants : 31 élus

[Bloc Macroniste : 166 élus]

À droite

Droite Républicaine : 47 élus

À Droite : 16 élus

Rassemblement national : 123 élus (dont 1 Réunionnais : Joseph Rivière)

[Bloc d’Extrême-droite : 139 élus]

Indépendants

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires : 31 élus

32 députés sont indépendants et ne sont pas inscrits dans des groupes parlementaires.