Future Candice au plus près de La Réunion

Le système dépressionnaire qui concerne actuellement les Mascareignes reste « faible », indiquent les météorologues. Future Candice qui devrait atteindre le stade de tempête tropicale jeudi se trouvait à 4H au plus de La Réunion et a touché l’île Maurice.

Les vigilances jaunes fortes pluies/orages et vent fort ont été déclenchés avec des effets plus prégnants dans le sud de l’île notamment.

A Maurice, l’alerte II est toujours en cours.

ZONE PERTURBÉE 03-20232024:

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 996 hPa.

Position le 24 janvier à 04 heures locales Réunion : 20.1 Sud / 57.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 210 km au secteur EST-NORD-EST

Distance de Mayotte : 1540 km au secteur EST-SUD-EST

Déplacement : OUEST-SUD-OUEST, à 7 km/h.

Informations sur le système :

– Le système 03 de la saison 2023-2024 se situe à proximité immédiate du nord de l’île Maurice tout en restant un système faible à l’heure actuelle.

– Au cours des prochaines 24h, ce système devrait évoluer lentement vers le sud-est et pourrait s’intensifier au stade de tempête tropicale modéré.

– En raison de la proximité de ce système avec les iles des Mascareignes, des conditions météorologiques dégradées à des degrés divers sont attendues dans les prochaines 48h. Des épisodes de fortes pluies et de vents forts sont possibles sur la Réunion et l’île Maurice. L’état de la mer sera également dégradée sur les iles soeurs et Rodrigues.

– Jeudi le système devrait s’éloigner vers le sud loin des terres habitées, entraînant une amélioration progressive des conditions météorologiques.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :

TEMPÊTE TROPICALE MODÉRÉE,

Centre positionné le 25/01 à 04h locales, par 21.5 Sud / 58.9 Est.

FORTE TEMPÊTE TROPICALE,

Centre positionné le 26/01 à 04h locales, par 25.5 Sud / 61.5 Est.

DÉPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 27/01 à 04h locales, par 28.2 Sud / 60.7 Est.

DÉPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 28/01 à 04h locales, par 31.3 Sud / 58.6 Est.

DÉPRESSION RÉSIDUELLE,

Centre positionné le 29/01 à 04h locales, par 33.4 Sud / 59.5 Est