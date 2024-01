FLASH INFO : le point sur les transports scolaires sur le Territoire Nord

Suite au passage du cyclone Belal, les services de transports scolaires ne pourront être assurés le lundi 22 janvier 2024 sur les secteurs suivants sur lesquels des obstacles sur les voies de circulation subsistent (branches, poteaux penchés et câbles électriques ou télécom distendus au-dessus des voies, affaissements de chaussée) :

Sur la commune de Saint-Denis :

Secteur du Brûlé : desserte du Brûlé possible jusqu’au Cimetière (au-dessus du Village du Brûlé). Possibilité de desserte de l’école du Brûlé entre arrêt « Jean de la Fontaine » et le Village du Brulé. Partie haute non desservie (vers Val Fleuri).

Secteur de Saint-François : secteur de la Convalescence non desservi.

Secteur de La Montagne : pas de desserte possible entre le 16e et le 17e Km sur RD41. Les élèves ont la possibilité de se rendre à l’arrêt Grande Chaloupe qui sera le point de démarrage des services de transport scolaire.

Secteur Ilet Quinquina : pas de transport scolaire.

Secteur Montauban et rue Jules Reydellet (La Bretagne) : pas de transport scolaire.

Secteur Bellevue (La Bretagne) : desserte en transport scolaire jusqu’à l’école Maxime Laope de Bellevue.

Chemin Fougères (La Bretagne) : pas de transport scolaire sur le chemin Fougères. Les élèves ont la possibilité de se rendre à l’arrêt Fougères situé sur le chemin Bois Rouge.

Secteur Piton Bois-de-Nèfles : pas de transport scolaire entre Petit Pont et Piton Bois-de-Nèfles.

Sur la commune de Sainte-Marie :

Rue Élisa : pas de transport scolaire.

Route de l’Espérance : pas de transport scolaire entre chemin Bras Sec et le terminus de l’Espérance.

Chemin Lagrange : pas de transport scolaire. Les élèves ont la possibilité de rejoindre l’arrêt Vierge Blanche (Ressource) ou l’arrêt Cannelle (Piton Cailloux).

Sur la commune de Sainte-Suzanne :

Secteur de la Renaissance : pas de transport scolaire.

La situation évoluant rapidement, des communiqués seront diffusés lorsque les voies seront à nouveau circulables en toute sécurité.

Mis à jour le vendredi 19 janvier 2024 à 17h30