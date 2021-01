Un atelier de chantier innovant pour valoriser l’huile alimentaire usagée

L’atelier chantier d’insertion (ACI) pour la fabrication de savons a été lancé ce 11 janvier 2021 à la Cressonnière à Saint-André.



Ce chantier, en partie financé par la CIREST et qui consiste à réaliser des savons à partir d’huile alimentaire usagée récupérée chez des professionnels de la restauration, concerne 12 personnes, dont la majorité est issue du quartier de la Cressonnière.



Patrice Selly, Président de la CIREST, était présent au lancement de ce chantier aux côtés de l’association 3I - qui porte le projet - et des élus de la ville de Saint-André.



Il a salué cette initiative : « La CIREST est heureuse d’accompagner ce projet innovant sur son territoire et notamment sur la Cressonnière dans le cadre d’un chantier d’insertion. Ce projet permettra d’accompagner et de former 12 personnes. Il est d’autant plus valorisant car il s’agit d’une première à La Réunion. »



Les premiers savons artisanaux devront être mis en vente en fin d’année.