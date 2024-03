Une stratégie touristique ambitieuse et respectueuse pour l’Est

Les acteurs touristiques, privés et publics, ont répondu massivement ce matin à l’invitation lancée par la CIREST pour construire ensemble une feuille de route opérationnelle destinée à booster l’attractivité touristique de l’Est.

Comme l’a souligné le Président de la CIREST, Patrice SELLY, le tourisme est bien plus qu’une simple activité économique. Il est une véritable vitrine de notre culture, de notre patrimoine et de notre hospitalité. Le tourisme, que nous voulons promouvoir, sera l’expression de l’ADN de notre territoire.

Nous sommes confrontés à des défis mais aussi à des opportunités sans précédent. Le tourisme évolue, les attentes des voyageurs changent. De plus, le tourisme local représente un formidable marché potentiel. Préservé, notre territoire regorge d’atouts à valoriser. C’est pourquoi il est crucial de travailler main dans la main, institutions publiques et acteurs du privé. L’objectif est de développer des initiatives novatrices, de promouvoir nos richesses naturelles autant que culturelles, dans le but d’offrir des expériences touristiques inoubliables à nos futurs visiteurs.

Notre ambition est que demain, le tourisme devienne pour l’Est un moteur essentiel de son économie locale en préservant son identité. Il s’agit de poser, aujourd’hui, les conditions favorables pour faire en sorte que ce secteur génère des revenus, crée des emplois et stimule le développement des entreprises. Chaque visiteur qui séjourne dans notre région contribuera à soutenir nos commerces, nos restaurants, nos hébergements et nos services touristiques.

Une telle croissance du nombre de visiteurs dans l’Est entrainera des retombées économiques significatives et bénéfiques pour notre territoire.

Près de 80 professionnels implantés dans nos six communes ont participé activement à cette matinée de travail découpée en deux séquences. Nombre d’entre-deux ont saisi l’opportunité qui leur était offerte de s’exprimer. En session plénière puis dans les ateliers proposés, ils ont pu exposer leurs difficultés ou insister sur les axes d’amélioration à mettre en œuvre au plus vite.

A l’écoute du secteur, la CIREST finalisera au mois de juin 2024 sa stratégie touristique préalable indispensable à son futur schéma directeur touristique. Des échanges plus fréquents avec les professionnels du tourisme de la microrégion Est seront également programmés.