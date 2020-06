La grande Une "Tout Ici Pour Agir" : Des outils pour accompagner les jeunes à la concrétisation de leurs projets

Le programme AJIR 974, porté par l’association Prodij, soutient les idées, les initiatives des jeunes et leur permettre de concrétiser leurs projets tipa tipa. Les deux structures ont mis en place un duo d’outils pour permettre de réaliser son projet : un plan et un guide accompagnent pas à pas les jeunes qui ont une idée qu'ils souhaitent concrétiser. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 13 Juin 2020 à 14:14 | Lu 227 fois

Ces outils, créés en co-construction avec les jeunes et les professionnels, vont être distribués sur toute l'île pour venir en aide à tous ceux qui travaillent à la concrétisation de leur initiative. Avec ce duo d’outils composé d’un guide et d’un plan les jeunes peuvent booster leur "pouvoir d’agir" sur leur avenir.



La période de confinement sanitaire a questionné notre rythme de vie, notre équilibre entre vie professionnelle ou vie personnelle, elle a réveillé des envies d’innover, de création de projets… Mais une fois l’idée là, comment faire pour passer en mode projet ? Comment concrétiser son projet ? Le cheminement pour réaliser une initiative n’est pas simple : il faut respecter des étapes clefs, intégrer un vocabulaire, se rapprocher d’acteurs incontournables. Comment faire quand on ne connait personne et que ça parait un véritable labyrinthe ?



Un comité de lecture composé d’accompagnants de projet et de jeunes, a permis que les outils soient particulièrement adaptés aux problématiques locales et spécifiques pour monter un projet. De plus, AJIR 974 a travaillé en collaboration avec la graphiste Laurence Tosser pour offrir un contenu clair et esthétique.



De la transformation de l’idée en projet jusqu’à la construction de son budget en passant par la communication, les partenariats à nouer, les soutiens à solliciter… tout est passé au crible pour bien préparer les porteurs de projets. "Nous avons compilé et assemblé dans ces outils deux années d’expertises et de conseils que nous venons de vivre. Nous avons travaillé avec des porteurs de projets et leurs accompagnants pour mettre leurs expériences au service du plus grand nombre", explique Florent Bouchardeau de l’association Prodij.



Le "plan" TIPA est un outil ludique sous forme de dépliant et permet de transformer ses idées en projet. Le guide conseille et accompagne en 17 étapes cruciales pour que ce projet devienne réalité. Des exemples et des pages à d’outils concrets viennent compléter les apports théoriques.



A destination des jeunes et des partenaires de PRODIJ (notamment le CRIJ, les Missions Locales) ces outils seront très prochainement distribués sur toute l’île et téléchargeables gratuitement sur le nouveau site de AJIR 974 https://ajir974.re. "Nous avons voulu que ces outils soient intuitifs et qu’ils deviennent rapidement un atout essentiel pour la construction de son projet", raconte Caroline Squarzoni, directrice générale de Prodij.



"Ce guide dépasse largement les attentes que j'avais. Je dois mettre en place et animer les outils pédagogiques au Crij Réunion et cet outil, intuitif, qui donne envie de se lancer va forcément m'aider au quotidien dans mon travail", explique Ornela Ethève, chargée d'accompagnement info jeunesse sur le volet numérique au CRIJ Réunion.



Un escape Game pour réussir son projet grâce à AJIR 974 et Prodij



A la Cité des Arts, un échange et une présentation ludiques sous forme d’escape game ont permis aux jeunes et aux partenaires de découvrir les outils. Grâce aux agents du FBI (Faux bureau d'investigation), chaque participant a pu trouver des parties du guide. Ensuite, la restitution a permis à tous de découvrir l'intégralité du guide. Dylan a participé naturellement à la rédaction de ce guide. "C'est normal, je suis en permanence en train de développer des projets. Ca fait plaisir d'aider les autres à dépasser des difficultés qui ont été compliquées pour moi", raconte le jeune entrepreneur qui inaugure sa pâtisserie à Saint-André samedi 20 juin.



Un mémo de prise en main des outils est disponible ainsi que plusieurs formations "Prise en main des outils" seront proposées en visio gratuitement.