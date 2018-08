<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Signature du Pacte de solidarité territoriale avec la commune de St-Denis ​Gymnases, aménagement, éducation, soutien aux publics fragiles, plus de 7 M€ pour le développement de la ville et le bien être des Dionysiens.



Le Président du Département Cyrille Melchior s’est rendu ce jeudi 30 août à la mairie de Saint-Denis pour signer avec le maire Gilbert Annette, le Pacte de Solidarité Territoriale qui permettra la réalisation de nombreux projets de proximité adaptés aux besoins, aux attentes et aux réalités de la commune et de sa population.



Après avoir présenté son territoire, Gilbert Annette a souligné l’intérêt de nouer aujourd’hui ce partenariat au regard des enjeux économiques et sociaux et dans le contexte de raréfaction financière : « c’est sous le sceau de la solidarité que vous avez souhaité placer ce partenariat, Monsieur le Président, ce dialogue entre nos deux Collectivités et je suis très heureux de signer avec le Département, ce Pacte. Cette démarche revêt une importance capitale en raison des situations sensibles dans lesquelles se trouvent de nombreuses familles réunionnaises. C’est une grande satisfaction. La concertation et le dialogue fructueux entre nos services ont permis d’élaborer une liste de projets prioritaires compte tenu de nos exigences respectives. Ces projets favorisent l’épanouissement et la réussite par le sport, la culture, l’éducation, ils renforcent l’accompagnement et le soutien du public spécifique des personnes âgées ou en situation de détresse. Je souhaite que ce pacte soit le symbole d’un engagement convergeant et consolidé, bienveillant et solidaire au service des habitants de notre ville ».



Une enveloppe de 6,7 M€ pour l’investissement et plus de 600 000 € en fonctionnement ont été votés par le Département, un engagement majeur pour favoriser le développement de la ville et le bien être des dionysiens. Les projets validés portent particulièrement sur la construction de deux gymnases multi sports l’un au Chaudron et l’autre à la Source, le ravalement des façades de sites scolaires, l’acquisition d’un fond documentaire à la médiathèque François Mitterrand, le ravalement de façades de sites scolaires ou encore la création d’un site de loisirs à Ilet Quinquina… Au titre du volet social, ont été validés le portage de repas à domicile, l’accompagnement des personnes âgées et en situation de détresse, l’accompagnement, le soutien d’un public spécifique par des éducateurs de rue et la mise en place du Projet de Réussite Educative. Ce PRE a pour objectif d’offrir toutes les chances de réussite et d’épanouissement aux enfants âgés de 2 à 16 ans autour de l’écoute, du soutien et d’accompagnements individualisés afin d’agir pour leur réussite. Pour ce faire, seront recrutés 150 services civiques.



Cyrille Melchior a beaucoup apprécié ce dispositif qu’il a qualité de « très beau projet nécessaire à l’épanouissement et à la réussite des enfants, une priorité ». Il a rappelé que le Pacte de Solidarité Territoriale constituait un moment très fort et a jouté « nous avons voulu redonner du sens au mot solidarité qui est parfois galvaudé. Et cette solidarité ne s’exprime pas uniquement à travers un budget mais aussi à travers la mise en commun de nos moyens humains. Nous partageons avec les communes la vision d’une politique de territoire résolument tournée vers la proximité avec nos populations. Et c’est là toute la philosophie de ce Pacte de Solidarité Territoriale. Nous sommes dans une logique d’unité et de solidarité, dans une co-construction partagée des solutions à apporter aux problématiques des territoires. Nous voulons donner à chaque municipalité les moyens de son développement au regard des enjeux économiques et sociaux particuliers. Je tiens à saluer le travail réalisé par les services de la Mairie et du Département pour la mise en place de ce PST ici à Saint-Denis» a-t-il déclaré.



A ce jour, 21 communes ont finalisé leur convention représentant une enveloppe de près de 73 M€. Département de La Réunion





