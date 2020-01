La grande Une Sénat : Les parlementaires réunionnais champions de l’absentéisme Alors qu’ils touchent une indemnité qui peut dépasser les 10.000 euros par mois, nos chers sénateurs peï n’ont pas l’obligation de se présenter tous les jours sur leur lieu de travail. Michel Dennemont, Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue et Viviane Malet semblent profiter pleinement de cet avantage, que de nombreux salariés doivent leur envier, puisqu’ils font partie des 100 sénateurs les moins présents dans l’hémicycle ces douze derniers mois.





Ci-dessous, le nombre de semaines pendant lesquelles les sénateurs réunionnais ont été marqués comme présent depuis janvier 2019 (soit sur 52 semaines) :

Michel Dennemont : 9

Nassimah Dinder : 12

Jean-Louis Lagourgue : 20

Viviane Malet : 19

On ne peut pas dire que les sénateurs réunionnais brillent par leur assiduité, puisqu’ils font d’ailleurs partie des 100 sénateurs les moins actifs du sénat selon l’Observatoire citoyen de l’activité parlementaire.



La distance, une fausse excuse



Il arrive que la distance soit pointée du doigt pour justifier ces nombreuses absences: on ne peut nier que se rendre régulièrement à Paris lorsqu’on habite dans un territoire d’outre-mer peut être compliqué.



Mais comment expliquer alors le taux de présence de leur collègue, le sénateur mahorais Thani Mohamed-Soilihi ? Ce dernier affiche 33 semaines de présence au parlement, et ne s’est donc absenté que 36,5% du temps. Il détient ainsi le record de présence parmi les sénateurs ultra-marins, et fait partie des 100 sénateurs à intervenir le plus au sénat.



Le reste des sénateurs ultra-marins tournent d’ailleurs autour de 20, voire 25 semaines de présence. On est loin de Michel Dennemont qui occupe la troisième place ex aequo sur le podium des sénateurs les moins présents. Nassimah Dindar elle, est à la 5ème place. Depuis le mois de janvier de l’année dernière, les quatre sénateurs réunionnais ont été absents jusqu’à 83% du temps pour certains, que ce soit dans l’hémicycle comme dans les commissions du Sénat.Ci-dessous, le nombre de semaines pendant lesquelles les sénateurs réunionnais ont été marqués comme présent depuis janvier 2019 (soit sur 52 semaines) :On ne peut pas dire que les sénateurs réunionnais brillent par leur assiduité, puisqu’ils font d’ailleurs partie des 100 sénateurs les moins actifs du sénat selon l’Observatoire citoyen de l’activité parlementaire.Il arrive que la distance soit pointée du doigt pour justifier ces nombreuses absences: on ne peut nier que se rendre régulièrement à Paris lorsqu’on habite dans un territoire d’outre-mer peut être compliqué.Mais comment expliquer alors le taux de présence de leur collègue, le sénateur mahorais Thani Mohamed-Soilihi ? Ce dernier affiche 33 semaines de présence au parlement, et ne s’est donc absenté que 36,5% du temps. Il détient ainsi le record de présence parmi les sénateurs ultra-marins, et fait partie des 100 sénateurs à intervenir le plus au sénat.Le reste des sénateurs ultra-marins tournent d’ailleurs autour de 20, voire 25 semaines de présence. On est loin de Michel Dennemont qui occupe la troisième place ex aequo sur le podium des sénateurs les moins présents. Nassimah Dindar elle, est à la 5ème place. Charlotte Molina Lu 1551 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur