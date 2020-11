Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul détaille d’ambitieuses Orientations Budgétaires La Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, et les élu.e.s du Conseil Municipal présentent ce mercredi 25 novembre 2020 les Orientations Budgétaires 2021 (OB) à l’Hôtel de Ville. Le débat lié à ces OB va se dérouler ce jeudi au Conseil Municipal organisé à 14 heures en salle du Conseil.





L'occasion pour la première magistrate de tracer de nouveaux sillons et de porter de nouvelles espérances symbolisées par les orientations prises. Notamment la volonté forte de poser les jalons d'une Ville moderne et innovante, d'une Ville Humaine et Solidaire et d'une Ville Responsable et Citoyenne.Le vote du budget 2021 se tiendra avant la fin de cette année. Une révolution car les budgets sont en général votés avant le 30 avril.«Je ne peux faire l'impasse sur la situation que nous avions trouvée au moment de notre prise de fonction avec un budget en déséquilibre de plus de 5 millions d'euros et des décisions hasardeuses de l'ancienne majorité qui vont pénaliser la Ville. Nous avons mis cinq mois à optimiser les ressources », décrit en préambule la Maire, Huguette BELLO.À ses côtés pour détailler le projet municipal se trouvent les Adjoint.e.s, Emmanuel SERAPHIN, Salim NANA-IBRAHIM, Perceval GAILLARD et Nila RADAKICHENIN.



Gratuité de la Restauration scolaire, Vidéo-protection, Conseil des Habitants, Mutuelle Communale Solidaire, Centre d’Interprétation et d’Architecture du Patrimoine, Révision du Plan Local d’Urbanisme, Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Paul et de Saint-Gilles-les-Bains, Écocité, Plan Éducatif Global, Ville des Festivals, Chantier d’insertion, Sécurité et Tranquillité publique… Tous ces projets phares de mandature connaîtront une impulsion enclenchée dès l’année 2021.



Comme l’illustre la volonté politique réaffirmée par Huguette BELLO.



« Nous marquerons une rupture forte avec la gouvernance du passé. Notre organigramme voté à l’unanimité par le Comité Technique sera plus opérationnel. Je le dis avec force : nous améliorerons la qualité de vie au travail des agents. Notre administration sera plus moderne et participative », ajoute l’élue.



Cette réorganisation des services, en adéquation avec les engagements politiques, est traduite dans les 6 thématiques de ces Orientations Budgétaires. L’un des grands enjeux de cette mandature et de ces Orientations Budgétaires sera la prise en compte des préconisations et remarques de la Chambre Régionale des Comptes.



Découvrez quelques focus contenus dans les six grands axes stratégiques qui seront donneront une nouvelle dynamique à la Commune.



L’AMÉNAGEMENT, LE DÉVELOPPEMENT ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’ÉCOCITÉ



Nous construirons cette Écocité de 15 000 logements. Créerons des zones d’activités, des équipements publics, des commerces de proximité. Cela permettra la création de milliers d’emplois. Saint-Paul va bâtir la nouvelle Ville de Cambaie dès l’achèvement de la concertation relative à la Zone d’Aménagement Concerté Cambaie-Oméga.



Cette impulsion commence maintenant. 2021 verra le démarrage de la première phase de programmation de cette ZAC.



LE PRU DE SAINT-PAUL : LA DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE



Le Pôle Entrée de Ville renforcera l’attractivité du centre-ville avec une offre nouvelle : la création de commerces, de services, de logements et d’espaces publics autour d’un mail structurant : le Paséo. Il s’agit d’une allée jardin piétonne parallèle à la Chaussée Royale.



Au nord et au sud du Paséo se trouveront deux espaces majeurs. Le Jardin Deck et le Jardin Creusé. Dès 2021, les travaux d’aménagement du Deck et du Paséo continueront. La SEDRÉ lancera des travaux de démolition et de dépollution de l’actuel Centre Technique Municipal qui sera délocalisé à l’Éperon.



Les travaux de construction du centre médical, des commerces et services, du centre commercial et du lot 1 comprenant des bureaux et des commerces démarreront.



LE PÔLE FRONT DE MER



Ce projet vise à développer l’activité touristique et de loisirs. L’opération va permettre de requalifier le site du marché forain. La démolition des bâtiments désaffectés des anciennes écoles Maternelle Centre et Eugène-Dayot se déroulera en 2021. En 2021 sera lancée la programmation des activités à installer et la 1ère tranche relative au pôle de restauration. L’opération de logements intermédiaires de la SEDRÉ au Pôle Entrée Sud débutera en 2021.



PRU SAINT-GILLES-LES-BAINS



Relance du Programme de Renouvellement Urbain touristique et paysager de Saint-Gilles-les-Bains. Nous obtiendrons les financements pour remplacer les ouvrages d’art (pont de la ravine Saint-Gilles et ravine Carosse, 3 M€), réaliser les parkings paysagers (entrée nord et sud 1,3M€), requalifier les rues de la Plage et de La Poste (2,1M€).



DÉVELOPPEMENT DES HAUTS : PORTE de PARC MAÏDO



La démarche Porte de Parc Maïdo consiste à la mise en tourisme et au développement touristique de la zone Guillaume/Petite France/Maïdo en mettant en valeur leurs patrimoines. Nous réaliserons les études opérationnelles sur la place publique de Petite France et la zone d’accueil touristique avec la co-création d’une structure d’accueil pour les artisans.



Nous engagerons une étude au deuxième trimestre 2021 après la validation du dossier de consultation. Nous créerons des produits touristiques labellisés Ville d’Art et d’Histoire.



MAFATE-DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU D’EAU BRUTE



La Ville poursuivra son engagement à Mafate. Son action consistera à contribuer au développement du réseau d’eau brute à Mafate, tout en assurant la sécurisation de l’alimentation et l’amélioration de la desserte pour les habitants des ilets de Roche Plate et des Orangers.



LA VIE ÉDUCATIVE

L’école accueillante et apprenante, c’est aussi l’école du « Mieux manger »



La gratuité des repas sera amorcée dès l’année prochaine pour la tranche 1 et proposée dans le cadre d’une progression pluriannuelle. Cette mesure vise à redonner du pouvoir d’achat aux familles qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.



Des écoles qui accueillent mieux



Afin de lutter contre le décrochage scolaire, nous lancerons prochainement le Plan Numérique dans les écoles : l’Espace Numérique de Travail afin de faciliter l’école à la maison. Pour optimiser la réussite éducative, nous pensons au bien-être de l’enfant. Deux nouvelles écoles doivent être construites, l’une dans le secteur de Sans Souci et la seconde à Saint-Gilles-les-Hauts.



Elles sortiront de terre après la reconstruction de l’école de Grand Fond et de celle du Bernica. Nous n’oublions pas les Hauts de Saint-Paul où l’école primaire de Bellemène devrait être livrée au second semestre 2021. Des travaux d’extension de 4 classes supplémentaires sont prévus également à l’école primaire Marcel Lauret. Aussi, et nous y tenons, nous travaillons pour rendre les transports scolaires et publics gratuits.



Des écoles où l’on apprend mieux



Le Plan Éducatif Global, mis en place dès 2021, proposera de multiples occasions d’apprentissage tel que le plan aisance aquatique. L’objectif étant que 100% des écoliers sachent nager avant leur entrée en 6ème. La Ville de Saint-Paul s’engage à lutter contre l’illettrisme. Le Plan Lecture se traduit par la dotation à chaque élève d’un livre et de la fréquentation du réseau de lecture publique par plus 1 400 écoliers. Nous allons mettre tout en œuvre pour décrocher le label de la « Ville Amie des Enfants ».



LA SOLIDARITÉ ET LES ACTIONS SOCIALES AU SEIN DES PARCOURS DE VIE

LA MUTUELLE COMMUNALE SOLIDAIRE



En matière de Santé, la Mutuelle Communale Solidaire, ouverte à tous les Saint-Paulois.e.s, sera lancée sans conditions de ressources ni questionnaire de santé dès 2021. Cette démarche donnera la possibilité à la population Saint-Pauloise la plus fragile de se soigner à moindres coûts. Grâce à cette mutuelle, les Saint-Paulois.e.s concerné.e.s bénéficieront d’une couverture maladie complémentaire à prix avantageux. Cette mesure de justice sociale permettra d’augmenter leur pouvoir d’achat.



INTERGÉNÉRATIONNEL : PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR LES SENIORS



Nous encourageons un vieillissement actif en créant un programme d’activités conçu pour les seniors. En parallèle, nous soutenons les clubs du troisième âge. En développant l’accès à la culture, au sport et aux activités associatives, etc. Cette volonté d’inscrire les seniors au centre de notre action contribue à définir et à mettre en œuvre les actions de lutte contre l’isolement et la solitude des personnes âgées.



Autre grande avancée que nous allons concrétiser : la définition de l’organisation d’un système de livraison de repas pour les seniors dès 2021. La municipalité va accompagner les projets de résidence adaptées aux seniors et les demandeurs d’amélioration d’habitat.



LA PETITE ENFANCE : CRÉATION DE DEUX CRÈCHES



Nous accompagnerons deux projets en cours d’études. Le premier concerne la création d’une structure de 60 places à Marie-Caze. Nous créerons une seconde structure d’accueil de jeunes enfants destinée aux familles éligibles à la Prestation de service unique, dans les hauts de Saint-Paul.



LUTTE CONTRE L’HABITAT INSALUBRE



Nous donnerons une nouvelle dynamique à la production de logements aidés en proposant de réaliser 2 500 logements durant cette mandature. Les Saint-Paulois.e.s pourront ainsi bénéficier d’un logement adapté et décent.



LA CULTURE ET LE SPORT

LABEL VILLE ART ET D’HISTOIRE



L’enjeu est important. Le Label Ville Art et d’Histoire, décerné en 2012 par le ministère de la Culture, doit être renouvelé en 2022. Le renouvellement du Label Ville Art et d’Histoire permettra d’intégrer un cercle prestigieux avec des retombées significatives pour notre Commune, en termes de rayonnement et de visibilité.



VILLE DES FESTIVALS



Le film « Le Petit Piaf » de l’immense Gérard JUGNOT était tourné dans notre cité Saint-Pauloise. La série OPJ 974 aussi. Nous renouerons avec les manifestations artistiques de qualité en impulsant une nouvelle dynamique. Saint-Paul va redevenir la Ville des festivals. La population Saint-Pauloise, et du reste de La Réunion, mérite de revoir à nouveau les festivals de danse, de musique, de cinéma et de théâtre.



INSTALLER LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DANS LA LONGÈRE SUDEL-FUMA



Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) illustre parfaitement l’élan que nous donnerons. La Convention Ville Art et d’Histoire, signée avec le ministère de la Culture et approuvée par la décision du Conseil Municipal, prévoit que cette structure s’installe dans la longère Sudel-Fuma, en centre-ville.



LECTURE PUBLIQUE : OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE DU GUILLAUME



Une grande opération d’investissement sera menée avec le démarrage des travaux d’aménagement de la médiathèque au Guillaume dans des locaux déjà livrés dans une opération de logement existante.



LE PROJET SPORTIF TERRITORIAL 2021-2026 : SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS



En 2021, la Ville va élaborer sa politique sportive intégrant différents objectifs et actions. Notre enclencherons une meilleure gouvernance du sport à Saint-Paul en nouant un lien étroit avec le tissu associatif. Cette nouvelle approche donnera naissance à un projet sportif territorial 2021-2026.



CRÉATION ET MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



Nous élaborerons un schéma directeur des équipements sportifs sur tout le territoire pour 2021-2026. Nous réhabiliterons et aménagerons des équipements sportifs dans les bassins de vie. Le but est également de les moderniser.



LA CITOYENNETÉ ET LA VIE LOCALE

Des ateliers d’insertion

Des ateliers chantiers d’insertion et des chantiers d’insertion seront mis en place dans chaque Bassin de vie. À terme, ce seront 700 emplois de créer, dont une centaine dès 2021.



Une maison des Associations



Par ailleurs, les associations de quartier seront accompagnées à travers la charte des engagements réciproques. Une maison des Associations doit voir le jour à l’issu d’un partenariat entre l’État, la commune et le tissu associatif.



Le Conseil des Habitants



Pour faciliter l’émergence de cette démocratie participative, un Conseil des Habitants par Bassin de vie sera mis en place en toute transparence. 2021 marquera l’année de leur lancement. Des consultations citoyennes seront organisées sur les projets importants.



Une démarche territorialisée de l’action municipale



Nous déploierons un service public de proximité dans chaque Bassin de vie du territoire. Les missions des mairies annexes seront étendues et répondront aux besoins des administrés en matière de numérique avec l’Espace Public de Proximité. Les équipements seront également mieux adaptés. Plus performants. En délimitant le territoire Saint-Paulois en bassins de vie, nous permettons une meilleure intervention en matière de propreté urbaine par exemple.



L’ENTREPRISE MUNICIPALE

Qualité de vie des employés municipaux



Notre nouvelle Municipalité s’engage aussi à améliorer le cadre de vie de ses agents. Parmi les mesures sociales existantes, nous entendons pérenniser l’opération de distribution des chèques cadeaux de fin d’année et renforcer des actions du Comité d’œuvres sociales qui bénéficiera d’une subvention doublée.



La nouvelle politique publique tient à valoriser la diversité et l’égalité professionnelle. Cela vise notamment à recruter et à maintenir dans l’emploi les agents en situation de handicap, de poursuivre notre engagement en faveur des apprentis en situation de handicap, de renforcer les marchés réservés.



Sécurité et tranquillité publique dès 2021



La vidéo-protection est sur le point d’être déployée dans les années à venir, à l’échelle de notre mandat. L’étude, initiée en octobre 2020 en partenariat avec la Gendarmerie et la Police Municipale, devrait nous permettre de cibler les zones sensibles du territoire. Un poste de Police Municipale sera créé dans les hauts dès 2021.





