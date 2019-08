<<< RETOUR CASUD

Réseau CARSUD sur le secteur de la Plaine des Cafres : La navette Floriana et amélioration de la desserte

Après Floribus au Tampon (lancé depuis décembre 2017), après GéckoBus à Saint-Joseph (février 2019), après Géranium à l’Entre-Deux (avril 2019) et Magmabus à St Philippe (début août 2019), lancement ce vendredi 23 août 2019, des 3 navettes Floriana pour la Plaine des Cafres en présence du Président de la CASUD, André Thien-Ah-Koon et de son Conseil Communautaire. Les bus Floriana desserviront trois boucles au départ de la mairie du 23ème : - La boucle 1 : Mairie du 23ème - Piton Sahale - Mairie du 23ème – Petite Ferme – Coin Tranquille - Mairie du 23ème avec 34 points d'arrêts Aller / Retour. - La boucle 2 : Mairie du 23ème – Centre communal du 17ème - Mairie du 23ème , soit 19 points d'arrêts Aller / Retour. - La Boucle 3 : Mairie du 23ème Chemin Deurveiller - Palais du Fromage Rue des Genêts et reviendra à la mairie du 23ème, soit 35 points d'arrêts Aller / Retour. Au total : 88 points d’arrêts qui seront desservis. Abonnement mensuel 10€ Gratuité à partir de 65 ans Des interconnexions permettront de prendre les autres bus qui desservent le territoire. AMELIORATION DU RESEAU A partir du 15 septembre : un bus toutes les 30 minutes sur la ligne 11 qui relie la mairie du 23eme à la gare routière du Tampon en passant par la RN3. Amélioration de la desserte des lignes : - 12 (Mairie 23ème, Petite Ferme, Bois Court, Mairie 23ème) - 12B (Marie 23ème, Ecole Notre Dame de la paix Mairie du 23ème) - 12B1 (Ecole Notre Dame de la paix, Petit Tampon, Gare routière du Tampon). Ces améliorations sur le réseau de bus sur la Plaine Des Cafres (Floriana et restructuration du réseau Carsud) ont permis la création de 7 emplois et offrent 1000 places chaque jour sur le réseau CARSUD de la Plaine Des Cafres.





CASUD





