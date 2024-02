Communiqué du président sur le projet d’extension du Centre commercial Les Terrass à St-Joseph

En 1993, alors Député, j’avais demandé et obtenu qu’un amendement fixant à 25% la limite en surface de vente et en chiffre d’affaires qu’un distributeur ne pouvait pas dépasser dans les DOM soit intégré à la Loi « ROYER ».

Face à l’influence toujours grandissante des monopoles qui asphyxient notre système économique et pour protéger le pouvoir d’achat des Réunionnais, ce combat doit être poursuivi par tous les moyens.

En effet, la prolifération des centres commerciaux, toujours plus importants en périphérie des agglomérations, provoque la disparition progressive des commerces de proximité et la désertification de nos centres-villes et de nos quartiers.

Ce phénomène de concentration tend à éliminer les petits commerçants et à détruire ce qui fait le cœur historique de nos villes.

Ce cercle vicieux renforce encore les monopoles et appauvrit l’offre commerciale. Cela permet aux grands groupes de fixer des prix qui protègent leurs marges toujours plus élevées, au détriment du pouvoir d’achat des familles.

Par ailleurs, la fixation des prix par les grands groupes se fait également au détriment de pans entiers de notre économie, comme l’a démontré la colère et les manifestations récentes des agriculteurs. Ceux-ci préférant parfois laisser leurs productions «pourrir» dans les champs plutôt que de les récolter à des coûts supérieurs aux prix d’achat imposés par les grands groupes.

La défense des petits commerçants, la lutte contre les monopoles commerciaux et le combat contre la pauvreté ont toujours été au cœur de mon combat politique.

C’est pour cette raison que, fidèle à mes engagements, j’ai décidé de me positionner contre le projet d’extension du centre commercial Les Terrass.

J’ai tenu, bien en amont de cette CDAC, à faire part de mon point de vue et j’en appelle désormais à la responsabilité de chacun.

André THIEN AH KOON Président de la CASUD