Ready* for The Playa Tour ?

Il ne manquera pas d’activités sportives ce dimanche 25 août à Saint-Paul. D’un côté, le Jour de Sport Santé, de l’autre l’Ufolep (Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique) qui organise un challenge multi-activités “Playa Tour” de 9h à 17h à la Cocoteraie de l’Étang Saint-Paul. Au programme : Trail éducatif (pour les enfants), volley kindall, relais, animation boxe, ballon prisonnier, sabre à canne, gym douce, balade pédestres autour de l’Étang Saint-Paul, stands d’animation et stands santé… Les activités démarrent à partir de 6 ans, sauf pour la gym douce. Activité réservée aux adultes.Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien Encore plus de sport ? Participez au tournoi de volley-ball « Green OI », organisé par le Racing Club de l’Ouest. Pour les inscriptions par mail : racingclubouest@gmail.com . Pour plus de détails, contactez le 0692 79 77 16.Sur l’eau, du ski-nautique sera proposé le 25 août (uniquement le matin) et du stand-up paddle (uniquement l’après-midi). D’autres surprises seront aussi au programme !Plus d’informations sur www.oms-saintpaul.re | contact@oms-saintpaul.re*Prêts pour la Playa Tour ?