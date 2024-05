4ème édition du Salon du Livre Péi

La quatrième édition du Salon du livre péi a été inaugurée le jeudi 16 mai 2024 dans la salle verte du Marché couvert de Saint-Paul. Cet événement culturel d’envergure a rassemblé une multitude de personnalités et d’amateurs de littérature, démontrant ainsi son importance croissante dans le paysage culturel réunionnais.

L’élue déléguée à la Lecture publique et aux bibliothèques, Marie-Suzelle BUCHLE, ainsi que tous les invités d’honneur ont souligné l’importance de cet événement pour la commune de Saint-Paul et l’ensemble du Territoire de l’Ouest. Suzelle BUCHLE, a mis en avant la place particulière accordée à la jeunesse dans cette édition, avec des activités spécialement conçues pour les enfants des écoles de Saint-Paul et des associations locales.

Cette année, le Salon du Livre Péi 2024 a doublé sa superficie pour offrir un meilleur confort tant aux exposants qu’aux visiteurs. Le programme était riche en ateliers, animations et rencontres avec plus d’une centaine d’auteurs, illustrateurs, bédéistes, et autres acteurs du monde littéraire.

Une nouveauté marquante de cette édition était la création du prix coup de cœur littéraire des bibliothécaires du réseau de lecture publique de Saint-Paul, intitulé “in bébèt livr”, destiné à récompenser les lauréats dans différentes catégories, notamment les enfants et les adultes.

Au-delà de son aspect festif, le Salon du livre péi revêt une importance cruciale dans le soutien et la valorisation des auteurs locaux, tout en favorisant la diffusion de la culture réunionnaise à travers le monde. Il témoigne de l’engagement de Saint-Paul en faveur de la littérature péi et de l’accès à la lecture pour tous.

Ce salon, véritable ode à la kréolité, brille de mille feux grâce à la présence de plus d’une centaine d’auteurs, d’illustrateurs, de bédéistes… qui, pendant trois jours, partageront avec le public leur passion pour les mots et les histoires. Plus de 60 maisons d’édition, d’associations et de libraires sont présents.

Nouveauté 2024, le Réseau de Lecture Publique de la Ville de Saint-Paul a lancé lors de ce salon, son 1er prix : IN BÉBÈT LIVR : Coup de coeur des bibliothécaires du réseau. Dans la catégorie MARMAY c’est Céline Aho-Nienne, auteure et éditrice de l’ouvrage “Flore Mazigador” et dans la catégorie GRANMOUN c’est Thierry LEBON, auteur du livre “Bois flotté” qui ont été récompensé. Félicitations à eux !

Les organisateurs ont invité chaleureusement les habitants de Saint-Paul et de toute l’île à profiter de cette occasion pour découvrir de nouveaux auteurs, échanger avec des passionnés de littérature et célébrer ensemble le pouvoir magique des mots.

Le salon se poursuit jusqu’au samedi 18 mai, toute la programmation ici.